Finnmarks rikeste gir milliongave til lenkegjeng: Pengene betaler bøter og søksmål

Millionær Odd Viggo Mølmann med en formue på 160 millioner kroner gir én million kroner til aksjonen mot gruven Nussir.

PENGEGAVE: Finnmarks rikeste mann, Odd Viggo Mølmann, gir en million kroner til Natur og ungdom. Vis mer

Publisert: Publisert: For mindre enn 1 time siden

– Det beste er å gi de unge menneskene håp, og å sette miljøet i fokus. Jeg håper pengegaven kan gjøre de litt tryggere.

Det sier millionær Odd Viggo Mølmann, som i fjor toppet formueslisten i Finnmark med en formue på 160 millioner kroner.

En lenkegjeng med aksjonister fra Natur og Ungdom har i flere måneder holdt leir og stanset anleggsarbeidene til selskapet Nussir ASA, som skal anlegge kobbergruve og dumpe avfallet i Repparfjorden i Finnmark. Demonstrantene risikerer både bøter og søksmål, og Mølmann dro selv til leiren for å fortelle at han gir penger til bøter og juridisk hjelp.

PROTEST: To av aksjonistene, Ella Marie Hætta Isaksen (t.v.) og Sara Andersen Vågenes, lenker seg fast til en av anleggsmaskinene som skal anlegge gruve for selskapet Nussir ved Repparfjorden., Vis mer

– Pengene er til hjelp for demonstrantene. De er øremerket til å brukes i rettsapparatet. Denne gaven er til ungdommene, reindriften og naturen, sier Mølmann, som lenge jobbet i oljebransjen.

Ber flere gi penger

Miljøvernere og reindriften har i flere år kjempet mot planene om å starte en kobbergruve ved Repparfjorden mellom Alta og Hammerfest. Både Havforskningsinstituttet og Fiskeridirektoratet mener dumping av 40 millioner tonn gruveavfall kan skade gyteplasser for torsk og lakseelven som renner ut i fjorden.

Av de 40 millionene tonn med gruveavfall, er det avfallsmasser som inneholder kobber, krom, nikkel og andre tungmetaller, men regjeringen har gitt selskapet alle tillatelser for å starte gruven og dumpe avfall.

I juni anla Natur og Ungdom en leir over anleggsveien, og aksjonistene har i snart en måned lenket seg til anleggsmaskiner som skulle ta grunnprøver på fjellet. Nå får demonstrantene hjelp til å fortsette kampen.

Odd Viggo Mølmann har en formue på 160 millioner kroner, og var med det Finnmarks rikeste mann på skattelistene i fjor. Mølmann er fra Hammerfest, og har også en leilighet i Tromsø, der han har feriert. Vis mer

– De ungdommene står på barrikadene. De vokter en fjord. Det er fantastisk. Jeg oppfordrer fiskere og andre som er avhengig av natur om å gi penger og støtte Natur og Ungdom. Flere med penger kan sikkert gjøre det samme, for nå risikerer vi store ødeleggelser, sier Mølmann.

Betaler bøter

Leder Therese Hugstmyr Woie i Natur og Ungdom forteller at Mølmann kom til leiren på lørdag under en konsert med Mari Boine og fortalte at han skulle gi en million kroner til aksjonen.

– Mølmann støtter det vi gjør og gir en million kroner til kampen mot gruveavfall i Repparfjorden. Pengene kan vi bruke slik vi mener er best for å hindre gruvedrift i området, sier Woie.

Therese Hugstmyr Woie, leder i Natur og ungdom, demonstrerer mot gruveetableringen i Repparfjorden. Vis mer

Natur og ungdom har aldri før mottatt en så stor pengegave.

– Det er ny rekord. Pengene gir oss masse muligheter. Vi har blitt truet fra selskapet om at de skal saksøke oss for alle pengene de taper. Det er en stor sikkerhet for oss å ha penger i bakhånd hvis vi blir saksøkt, sier Woie.

Natur og ungdom gir pengene videre til «Stopp Nussirgruva», organisasjonen som samler motstanderne av gruveavfall i Repparfjorden. De har bestemt at halvparten av pengene skal gå til et bøtefond.

– Hvis det strømmer på med bøter, kan man få dekket en andel av boten, sier Woie.

LEIR: Aksjonister fra Natur og ungdom har i åtte uker slått leir og stanset anleggsarbeidet til selskapet Nussir. Vis mer

Penger til søksmål

En del av pengene, 250.000 kroner, skal brukes til å utforske nye juridiske måter å stanse gruven på. De siste 250.000 går til reindriftsdistriktet, som har protestert mot planene om gruvedrift der de driver med rein.

– Reineierne får dekket advokat til å saksøke staten for brudd på folkeretten. En dom kan føre til at man må trekke tilbake gruvetillatelsen, sier Woie, som forteller at støtten betyr svært mye.

– Det er en voldsom anerkjennelse av jobben vi gjør. Vi skal bruke pengene til å ta kampen et steg videre, legger hun til.

Mølmann har i sommer brukt mye tid i skogen og på fiske i lakseelven nær Repparfjord, og dro innom leiren i slutten av forrige uke da det ble arrangert flere konserter der til støtte for aksjonistene.

– Det ble en dyr konsert, men det var jævla bra å kunne bidra på en her måten, sier Mølmanns kjæreste Siv Øvernes, som var med å gi pengegaven.

Odd Viggo Mølmann og hans kjæreste Siv Øvernes fra Tromsø dro begge til aksjonistenes leir for å gi pengegaven. Vis mer

De to forteller at de hadde planlagt på forhånd å gi penger, men at beløpet ble bestemt «spontant».

– 10.000 kroner legger ingen merke til, men én million kroner, det merkes. Det har en signaleffekt. For dette er en gave til oss alle, sier Mølmann.

Det tok litt tid før paret fant noen på leiren som kunne ta imot pengene.

– Vi prøvde å få tak i noen, men det var litt vanskelig, siden de har så flat struktur. Hun vi til slutt fikk snakket ble tydelig rørt, sier Øvernes.

– De på leiren fortalte at de har vært bekymret for om et søksmål kunne ramme de personlig, økonomisk. det har vært vanskelig for flere. En kar ble helt på gråten da vi fortalte at vi ville støtte dem, sier Mølmann.

Repparfjorden i Finnmark der selskapet Nussir ASA har fått driftskonsesjon for en kobbergruve. Vis mer

Ga bort aksjer i Equinor

Dette er ikke første gang Mølmann markerer sitt miljøstandpunkt. For snart 10 år siden ga han bort alle sine 300 aksjer i Statoil i protest mot selskapets utvinning av oljesand i Canada. Mølmann var på den tiden ansatt i selskapet og jobbet i kontrollrommet på Statoils gassanlegg på Melkøya utenfor Hammerfest.

– Jeg ble mer miljøbevisst av å jobbe i Statoil. Mange sluttet å hilse på meg etter at jeg ga bort aksjene. Jeg bestemte meg for å bli i selskapet og være en stein i skoene, sier Mølmann.

Odd Viggo Mølmann har flere ganger markert sitt miljøengasjement, og ga blant annet bort aksjene sine i Statoil da han jobbet i selskapet. Vis mer

Han er fra Hammerfest, en by der det er stor støtte for Nussir-gruven. Han har blitt kontaktet av folk som har bedt han investere i gruveprosjektet, og tror han «får mye pes» fra folk lokalt som har investert penger i selskapet når milliongaven blir kjent.

– Kanskje dette kan få folk til å tenke over hva de har investert i. Jeg sa at det ikke var aktuelt å investere i Nussir, og at jeg heller skal sørge for at den leiren består til etter stortingsvalget, sier Mølmann om støtten han gir til Natur og Ungdoms leir.

Miljøvernerne håper en ny regjering etter stortingsvalget vil trekke tilbake gruvetillatelsen til Nussir.

Taper penger

Daglig leder Øystein Rushfeldt i Nussir sier at selskapet taper penger på ikke å komme i gang med arbeidet, men han har hittil ikke tilkalt politiet for å få fjernet aksjonistene. Denne uken fikk Rushfeldt SMS fra aksjonistene, med beskjed om at all dialog er avsluttet og at Nussir ikke er velkommen i leiren lenger.

VI OMSTILLER: Skal verden gå fra fossil energi til fornybar energi, trenger vi kobber, sier Nussir-direktør Øystein Rushfeldt. Han mener aksjonistene heller bør applaudere prosjektet. Vis mer

Han tar milliongaven fra Odd Viggo Mølmann til aksjonistene med ro:

– Det er fint at demonstrantene fra Natur og ungdom avlastes for de økonomiske forpliktelsene de pådrar seg, uttaler Rushfeldt i en tekstmelding til iTromsø.

I et intervju med iTromsø forrige uke sa Rushfeldt at aktivistene både «biter seg i halen og skyter seg i begge beina» ved å aksjonere mot gruveplanene.

– Gruveaktiviteten skal skje med lavest mulig fotavtrykk, og blir det første med null CO₂-utslipp i verden. Derfor bør aktivistene heller heie på prosjektet vårt, uttalte han til iTromsø.