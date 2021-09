Hadde leilighet i Oslo – fikk pendlerbolig fra Stortinget

Aps Tellef Inge Mørland bor i gratis pendlerleilighet fra Stortinget samtidig som han eier en egen leilighet i hovedstaden. Han synes at hans egen leilighet er for liten til å bo i over tid.

FIKK BOLIG: Tellef Inge Mørland har hatt leilighet i Oslo og Arendal i fire år og samtidig pendlerbolig i hovedstaden.

Stortinget stiller opp gratis pendlerbolig til representanter som er folkeregistrert eller bor over 40 kilometer unna Stortinget.

Da stortingsrepresentant Tellef Inge Mørland (41) ble innvalgt for Arbeiderpartiet i 2017 søkte han om og fikk innvilget pendlerbolig i Oslo, samtidig som han eide en leilighet i Oslo og en i Arendal.

Han sier at hans egen leilighet i Oslo er litt «snau» og foretrekker å bo i den 65 kvadratmeter store stortingsleiligheten.

– Selv om det går fint an å bo på 38 kvadratmeter, vil det over fire år eller lengre tid oppleves som noe snaut, skriver Mørland i en e-post til VG.

Han sier at han har leid ut leiligheten sin i perioder.

Stortinget: Burde sagt fra

Mørland oppga ikke Oslo-leiligheten da han søkte Stortinget om pendlerbolig, men mente at han ikke har gitt uriktige opplysninger.

Stortingets direktør, Marianne Andreassen, sier tirsdag kveld at Mørland burde ha opplyst om at han eide en bolig i Oslo da han søkte om pendlerbolig.

Hun sier at hun heller ikke kan utelukke at opplysningen ville fått konsekvenser for hans søknad.

– Det kan vi ikke svare definitivt på før vi har alle opplysninger fra representanten selv, skriver hun i en e-post til VG.

VILLE VITE: Stortingets direktør, Marianne Andreassen, sier at Stortinget burde fått vite om leiligheten Mørland eide i Oslo.

Mørland sa tidligere tirsdag at han byttet på å bo i Oslo-leiligheten og i Arendal da han ble innvalgt, men sier at han hadde flest døgn i Arendal og var folkeregistrert der.

– Jeg har oppgitt boligen min i Arendal, men ikke den i Oslo, da jeg opplevde at det var leiligheten min i Arendal som skulle ligge til grunn for søknaden. Jeg vurderte også på det tidspunktet om jeg skulle selge leiligheten i Oslo, skrev Mørland i en e-post.

Mørland anslår at han i løpet av stortingsperioden har fått leieinntekter fra Oslo-leiligheten sin på 90.000 kroner, etter faste utgifter og skatt.

Etter å ha hørt Stortingets svar, sier Mørland tirsdag kveld at han nå likevel ser at han burde sagt fra til Stortinget om leiligheten sin i Oslo.

– Når Stortingets administrasjon mener de har fått mangelfulle opplysninger fra meg, burde jeg selvsagt ha gitt de disse opplysningene, skriver Mørland i en e-post.

Han sier at han vil gi alle opplysninger som Stortingets direktør trenger for å endelig avklare om han har rett på pendlerbolig eller ikke.

– Dersom Stortinget mener jeg har fått en urettmessig fordel vil jeg selvsagt gjøre det jeg kan for å rydde opp i det. Dette vil også kunne inkludere å si fra seg stortingsleiligheten, skriver han.

Ap-leder Jonas Gahr Støre sier til VG at han er glad for at Tellef Inge Mørland sier at han vil rydde opp.

– Det er viktig at alle følger de regler som finnes, og jeg er glad for at Tellef sier han vil rydde opp sammen med Stortingets administrasjon, skriver Støre.

VILLE STRAMME INN: Bjørnar Moxnes ville stramme inn reglene for pendlerboliger. Tellef Inge Mørland og Arbeiderpartiet mente det var riktig å beholde dagens regelverk. Her ved Ap-leder Jonas Gahr Støre.

Avviser feil

Da VG intervjuet Mørland tidligere tirsdag mente han at han bare hadde fulgt reglene.

Han sa at praksisen med at man kan eie i Oslo og samtidig få gratis pendlerbolig av Stortinget ble bekreftet for to år siden.

Han viste da til at Rødt i 2019 foreslo at man ikke kunne få pendlerbolig hvis man hadde en eller flere boliger innenfor 40-kilometersgrensen, men bare SV og MDG støttet Rødt-forslaget av de andre partiene.

Bakgrunnen var at DN avslørte at Frps Himanshu Gulati fikk dekket pendlerleilighet i Oslo, samtidig som han eide fire leiligheter i hovedstaden.

– Det prinsipielle i dette ble behandlet av Stortinget etter Gulati-saken, i juni 2019. Prinsippet i regelverket jeg har fulgt slo der flertallet eksplisitt fast, mot Rødt, MDG og SV sine stemmer, sa Mørland.

REPRESENTANT: Tellef Inge Mørland har representert Arbeiderpartiet fra Agder siden 2017. Stortingsrepresentanter blir betalt 987 997 kroner per år i fast godtgjørelse.

– Ikke urimelig

Han anslår at han før coronaen har vært hjemme i Arendal annenhver helg, i mange av de møtefrie ukene og når det har vært lokale møter i partiet eller med næringsliv og organisasjoner.

I løpet valgkampen sier han at han nesten bare har vært i Arendal, bortsett fra når han har vært på dagsreiser i regionen.

– Synes du det er rimelig at skattebetalerne skal betale for gratis pendlerbolig til representanter som allerede eier eller kjøper seg bolig i Oslo?

– Det vil det sikkert være ulike meninger om. Jeg mener ikke det er urimelig, forutsatt at man har utgifter til bolig i valgkretsen man representerer. Det vil jo selvsagt også kunne være et alternativ å selge boligen i Arendal, til fordel for egen bolig i Oslo, skriver Mørland.