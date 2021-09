Millionhopp for Sigrid Bonde Tusvik

Komikerens selskap økte resultatet med mer enn en million i pandemiåret.

Sigrid Bonde Tusviks selskap hadde inntekter på 4,2 millioner kroner i fjor. Vis mer

Komiker Sigrid Bonde Tusvik sitt selskap Sigtus AS hadde inntekter på 4,2 millioner kroner i fjor, viser regnskapet. Det er opp fra 2,8 millioner året før.

Resultatet før skatt endte på 2,87 millioner kroner, opp fra 1,57 millioner året før.

Selskapet utbetalte 711.943 kroner i lønn, ned fra fjorårets 739.200 kroner. Regnskapet viser også at det kun er en ansatt i selskapet.

Hun tok også ut 2 millioner kroner i utbytte, det er en halv million mer enn året før.

Tusvik skriver i en SMS at hun ikke ønsker å kommentere regnskapet.

Satt opp soloshow

Høsten 2020 hadde hun premiere på sitt første soloshow «Heks on the beach». Forestillingen startet på Latter i Oslo og fikk terningkast fem av både NRK og VG.

Forestillingen ble satt opp med publikumstak på 200 som følge av smittevernregler, og senere utsatt som følge av at Oslo kommune stengte kulturscener i november i fjor.

I tillegg har Tusvik podkasten Tusvik & Tønne sammen med komikerkollega Lisa Tønne, hvor de to også har kommersielle samarbeid. Podkasten er i skrivende stund nummer 13 på Podtoppen, med omtrent 86.000 nedlastinger.

Investert i ulike bransjer

De siste årene har Tusvik investert i flere ulike selskaper.

Et av dem var kafeen Oslo K, som i løpet av coronakrisen gikk konkurs. I mai sa hun at da coronatiltakene bli innført «ble vi helt knekt».

Samme år var hun også blant kjendisene som spyttet inn penger i Isabell Ringens sin likestillingsside «Equality check».

I 2019 startet hun magasinet «Altså», sammen med redaktør Ida Eliassen-Coker. Magasinet eies av IEC Publishing, hvor Tusvik eier 21,7 prosent av aksjene.

To år tidligere gikk Tusvik inn på eiersiden i spareappen Spiff, ifølge Shifter.

