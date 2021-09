16 flere støtter søksmålet mot Bitcoins Norge

Ytterligere 16 personer støtter nå gruppesøksmålet mot Bitcoins Norge AS som dermed har 82 deltakere. Gründer Ole-André Torjussen risikerer å måtte betale over 25 millioner kroner til sine tidligere kunder.

Ole-Andre Torjussen (til høyre) er representert av advokat Kim André Svenheim i Advokatfirmaet Pind, til venstre. Vis mer

Erstatningssaken mot Bitcoins Norge startet i Stavanger tingrett mandag, og hele dagen gikk med til at saksøkernes advokat forklarte hvorfor kundene bør få erstatning.

Advokatfullmektig Patrick Tuhus i Advokatfirmaet Berngaard sa at hans klienter mener at Bitcoins Norge og/eller Ole-André Torjussen handlet uaktsomt da han solgte hele kryptovaluta-beholdningen til kundene sine sommeren og høsten 2019.

Det er tingrettsdommer Tom Fr. Vold som skal avgjøre utfallet i den sivile rettssaken som foregår i tingrettens lokaler i Handelens Hus i Stavanger. Vis mer

Ble hacket

Tvangssalget skjedde etter at Bitcoins Norge sin underleverandør Alphapoint ble utsatt for dataangrep tre ganger våren 2019. Torjussen har forklart at han da solgte bitcoins for å sikre kundene sine verdier.

Men de 82 kundene mener altså at han dermed gjorde en så alvorlig feil at han blir erstatningsansvarlig.

De har tidligere anmeldt ham for bedrageri og underslag, men Økokrim henla straffesaken mot Torjussen i april 2021.

Saksøkerne krever ikke et presist beløp. De ber tingretten avgjøre erstatningen, men at verdien blir et sted mellom bitcoin-kursen den 2. juli 2019 og den høyeste kursen fram til dommen faller. De mener at de ville beholdt sine bitcoins dersom ikke Torjussen hadde solgt, og dermed fått være med på den voldsomme kursstigningen som har skjedd etter tvangssalget.

I juli 2019 var bitcoin-kursen rett over 10.000 dollar. Siden har den på det meste vært over 63.000 dollar, mens den i dag er rett over 50.000 dollar.

Mathias Erdahl (til venstre) representerer de tidligere kundene til Bitcoins Norge, og skal forklare seg for retten. Advokat Lasse Ødegaard (til høyre) er én av de tre advokatene fra Advokatfirma Berngaard som fører saken for de tidligere kundene. Vis mer

Ikke så farlig?

Et av argumentene til advokat Patrick Tuhus var at dataangrepene mot Alphapoint ikke var så alvorlige at det var nødvendig å selge all kryptovaluta.

Han mente også at Torjussen hadde gitt kundene sine en altfor kort frist til å motsette seg salget. Og han gikk nøye gjennom brukervilkårene som kundene til Bitcoins Norge var underlagt. Der var det flere bestemmelser som sier at Bitcoins Norge ikke er erstatningsansvarlig dersom det oppstår problemer. Advokaten sa at flere punkter var urimelige overfor kundene, og at mange kunder heller ikke aktivt hadde godkjent dem.

Salgstidspunktet for kryptovalutaen, og dermed verdifastsettelsen av kundenes beholdninger, er en hovedsak i rettssaken. Dessuten er det uenighet om hvor stor beholdning den enkelte kunden hadde.

Solgt mer?

Advokaten til saksøkerne sa også at mye tydet på at enten Bitcoins Norge eller Ole-André Torjussen privat hadde solgt flere bitcoins enn tidligere oppgitt.

Torjussens selv skal forklare seg for retten tirsdag. Da skal også hans advokater få argumentere for at Torjussen gjorde det eneste riktige da krisen oppsto.

To sakkyndige innen kryptovaluta skal også forklare seg for retten. Det er tingrettsdommer Tom Fr. Vold som skal avgjøre det hele til slutt.