Skal lede prestisjehotell: Varsler bemanningskrise i bransjen

Halvannet år med pandemi har ført til at reiselivet har mistet mange flinke ansatte, varsler NHO-topp og hotelldirektør Jarle Moen. Han er svært bekymret for bransjen sin.

Jarle Moen har vært hotelldirektør ved flere av Stordalens hoteller. Han har også vært styreleder i NHOs regionstyre i en årrekke. Vis mer

Publisert: Oppdatert i dag 15:52

– Det er mangel på folk. Det er krise. Det er restauranter og hoteller som ikke får åpnet helt opp fordi de mangler folk, sier Moen til E24.

Han er hotelldirektør for Sommerro, Petter Stordalens milliardprosjekt i Oslo, som skal åpne neste år. Han er også styreleder i NHO Reiselivs regionstyre i Oslo og Viken.

– Det er godt kjent hvor mye penger reiselivet har tapt det siste året. Færre er klar over hvor mange flinke mennesker vi har mistet. Jeg er svært bekymret, sier Moen.

Han viser til at reiselivsutdanningene har stor nedgang i antall søkere, og at mange som har vært permitterte under pandemien har funnet nye jobber.

Les også Mer enn én av fire NHO bedrifter vil øke prisene fremover

Holdt helt stengt

Ifølge NHO Reiselivs tall har 16 prosent av medlemshotellene måttet holde stengt én eller flere dager gjennom sommeren på grunn av manglende arbeidskraft.

Høsten 2022 skal hotellet Sommerro sentralt i Oslo åpne, med Jarle Moen som hotelldirektør. Vis mer

Les på E24+ Alt er ikke mørkt i reiselivet. For to gondolbaner går det oppover.

50 prosent av medlemmene forteller at de har opplevd sviktende omsetning på grunn av manglende bemanning.

E24 har tidligere snakket med sjefen for Festningshotellene og for restaurant- og utelivskonsernet byOslo. De fortalte begge to at de ser at de må begrense driften på grunn av mangel på kompetanse.

– Norge åpner nå, og folk elsker å reise. De vil ut og oppleve ting, gå på restauranter og møte folk. Bransjen trenger folk, sier Moen.

– Er det at grensene har vært stengt for arbeidskraft også en del av problemet?

– Selvfølgelig! Svenskene har vært en gavepakke for servicenæringen i Norge. Nå ser det ut som mange vil bli i Sverige etter pandemien, sier Moen.

Hver tredje borte

Innen servering og overnatting har det blitt totalt 32.200 færre lønnstagere det siste året, ifølge SSB i mai. Altså er hver tredje lønnstager i næringen borte.

E24 skrev også i mai at nedstengingen av landet under pandemien har rammet utenlandske arbeidere hardest. De sto for 30 prosent av nedgangen i sysselsettingen i pandemiens første år.

Med over 30 års erfaring fra bransjen, har han drevet mye rekruttering. Blant annet var han også hotelldirektør for The Thief da det åpnet og i årene frem til han tok over roret for Sommerro.

Les på E24+ Stordalen synes formuesskatten utgjør «j ... a lite». Et grep han tok før jul, krymper den enda mer.

Rekrutteringen av ansatte til Sommerro har allerede begynt, og Moen sier at det heldigvis er et prosjekt mange vil jobbe med. Vis mer

I tiden fremover skal han også fylle det nye hotellet med ansatte. Det skal ha 242 hotellrom og suiter, barer og restauranter og en kulturscene.

Hotellet skal åpne høsten 2022.

– Vi vil også ha gode folk. Et spennende prosjekt som dette er det heldigvis mange som vil være med på. Det er jo slik at mange kan velge hvor de vil jobbe og hvem de vil jobbe med, sier Moen.

Utenlandske turister

Reiselivsnæringen har vært hardt rammet av tiltakene knyttet til coronapandemien. I januar fortalte NHO at 4 av 10 reiselivsbedrifter hadde permittert 3 av 4 ansatte.

Fraværet av utenlandske gjester fortsetter å prege bransjen, selv om det åpnes stadig mer opp.

– Vi ser at utenlandske turister begynner så vidt å komme, sier Moen.

For mange norske hoteller har det vært godt med besøk i sommer, men spesielt storbyene har hatt færre besøkende enn normalt, ifølge NHO. Belegget i juli i år var på 58 prosent. Til sammenligning var det i juli 2019, før pandemien, på 67 prosent.

Det er ventet at spriket vil være større i tallene for august og september, da utenlandsturister fylte flere hotellrom.