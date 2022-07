Pantsatte hus for å redde restaurantkonsern: – Enormt krevende prosess

Restaurantgruppen Dilla Holding var et av de første selskapene som fikk konkursbeskyttelse under pandemien. Nå kan de tre eierne, som også er brødre, feire at de tjener penger igjen. Men det kostet.

UNNGIKK KONKURS: Restaurantkonsernet Dilla slapp med skrekken under coronakrisen, men det kostet tid og mye penger. Her fra restauranten deres Hanami på Tjuvholmen i Oslo.

– Mye penger måtte investeres, blant annet pantsetting i egne hus. Veien var ikke lett, men vi måtte bare ta den sjansen og håpe at vi gjorde det rette, sier daglig leder og deleier, Daljinder Kahlon.

Dilla Holding AS er et av Norges store restaurantkonserner med restauranter i Oslo, Lillestrøm, Bergen og Fredrikstad. Blant restaurantene er Coyo på Sørenga i Oslo, Hanami på Tjuvholmen i Oslo og Big Horn Steak House i Bergen.

Selskapet slet under pandemien og tok i 2020 ut konkursbeskyttelse gjennom en ny lov om rekonstruering. Ferske regnskapstall viser at snuoperasjonen har vært en suksess.

Resultatet for fjoråret endte på 10,6 millioner kroner før skatt, en oppgang fra et underskudd på nesten 39 millioner kroner i 2020.

Daljinder Kahlon er en av tre brødre som eier et restaurantkonsern med restauranter i Oslo, Bergen og Fredrikstad. De slet veldig under pandemien og søkte om konkursbeskyttelse. Nå har de snudd situasjonen og gått fra underskudd på 40 millioner i 2020 til 10 millioner i pluss i 2021. Bildene ble tatt på restauranten Hanami.

– Enormt krevende prosess

Daljinder Kahlon er en av tre brødre som startet opp Dilla i 1995. Han forteller til E24 at de er svært fornøyde med resultatet.

– Snuoperasjonen har absolutt vært en suksess, vi er veldig fornøyde med å ha gjennomført en rekonstruksjon.

– Men det har vært en enormt krevende prosess, og ikke minst har det kostet oss mange millioner å gjennomføre den. Det ligger mange hundre timer med arbeid fra styret og vår rekonstruktør Jon Skjørshammer bak utfallet.

Dilla har måttet selge eiendommer og legge ned flere restauranter. Kahlon forteller at leiekostnader var årsak til flere nedleggelser.

– Det var enten å betale husleie med penger som ikke fantes eller så var det kroken på døren, og sånn endte noen av våre leieforhold etter mer enn ti år som lojale leietagere. Vi var nødt til å prioritere lønninger til våre ansatte fremfor å betale til store konsern som satt på enorme verdier.

Han forteller at de har snudd hver stein for å klare å gjennomføre rekonstruksjonen.

Nå som de går ut på andre siden med et positivt resultat vil de vurdere å vokse gjennom flere restaurantkonsepter.

– Ingenting er bestemt på det området. Men om det kommer en mulighet med bra beliggenhet og betingelser, vil vi seriøst vurdere saken.

Dilla Holding la ned restauranten Jamie’s Italian som en del av selskapets snuoperasjon.

Fikk ettergitt gjeld på 43,6 mill.

Konserntallene, som inkluderer 14 serveringssteder, omsatte i fjor for 129 millioner kroner, solid ned fra 187 millioner året før.

Men kostnadssiden er kraftig forbedret, og dermed kommer selskapet med god margin ut på plussiden.

I forbindelse med rekonstruksjonen fikk konsernet ettergitt gjeld på til sammen 43,6 millioner kroner. Fra 2020 til 2021 minket gjelden med 57 millioner kroner, som nå totalt teller 33,6 millioner kroner i fjorårets årsrapport.

Konsernet tar også et ordinært utbytte på 1,5 millioner kroner.

Daljinder Kahlon er daglig leder for selskapet og har en eierandel på 34 prosent. Hans brødre Jaspreet Kahlon og Kawal Kahlon er de to øvrige eierne i selskapet, med en andel på 33 prosent hver.

Mangel på arbeidskraft

Kahlon sier til E24 at 2022 så langt har vært et resultatmessig godt år for mange av deres restauranter. Men de opplever derimot utfordringer knyttet til å få nok personale.

– Det er vanskelig å få tak i kvalifisert personale med god erfaring, mange har funnet veien til andre yrker under pandemien, noe som merkelig nok regjeringen også oppfordret ansatte i bransjen til å gjøre.

– Vi henter en del arbeidskraft direkte fra utlandet og hjelper dem med søknader for å komme til Norge, spesielt da kokker som vi trenger med spesialkompetanse. Denne prosessen er kostbar og tidkrevende, men absolutt verdt det for oss.

Videre ansetter de også erfarne personer so de selv lærer opp. Kahlon forteller at det kan gå ut over service og kvalitet fra tid til annen, men at de mener løsningen er bra nok slik situasjonen er nå.

Kahlon ser også flere utfordringer i tiden som kommer.

– Restaurantbransjen kommer til å merke at lønningene stadig blir høyere for ansatte, samt at alle varer har gått opp mellom 10–20 prosent. Samtidig finnes det øvrige grenser for hva folk er villige til å betale for et måltid ute.

