10 alternative måter du kan lage din egen strøm og varme

Ulike former for energi kan bidra til langt mindre behov for strøm fra dyre leverandører. Her er noen av alternativene for deg som ikke bare vil bytte strømselskap, men vil bytte til en annen form for energi.

Du kan få økonomisk støtte til en rekke grep du kan gjøre selv i hjemmet. Vis mer