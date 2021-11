Etterforskningen av smitteutbruddet på Hurtigruten fortsetter på andre året

Det kan bli nødvendig med ytterligere etterforskning av smitteutbruddet om bord i hurtigruteskipet MS Roald Amundsen i fjor sommer, ifølge politiet.

Hurtigrutens ekspedisjonsskip MS Roald Amundsen hadde koronasmitte om bord da det la til kai i Tromsø i juli i fjor. Vis mer

NTB

Det sier politiets etterforskningsleder Lisa-Mari Ellingsen til iTromsø.

Mandag var hun i møte med statsadvokaten for å drøfte om det skal gjennomføres ytterligere etterforskningsskritt i saken. Ifølge Ellingsen har etterforskningen vært komplisert og vanskelig, og før sommeren ønsket statsadvokaten i Troms og Finnmark at saken skulle etterforskes mer.

Hurtigrutens ekspedisjonsskip MS Roald Amundsen hadde koronasmitte om bord da det la til kai i Tromsø i juli i fjor. I etterkant har det kommet fram opplysninger om at ledelsen i Hurtigruten skal ha mistenkt at det var smitte om bord, men at det ikke ble gitt varsel til myndighetene i Tromsø.

Mer enn 60 personer var smittet av covid-19, og nesten 70 kommuner ble i ettertid berørt av smitteutbruddet.

Hurtigruten er mistenkt for å ha overtrådt straffelovens bestemmelse om smitteoverføring, samt for overtredelse av covid-19-forskriften om karanteneplikt i smittevernloven, i forbindelse med smitteutbruddet på MS Roald Amundsen.

Ledelsen i Hurtigruten har erkjent rutinesvikt i etterkant av hendelsen, men benekter at det er gjort noe straffbart.

Etterforskningen er nå inne i sitt andre år. Ifølge Ellingsen er det ikke avklart når det eventuelt skal tas en avgjørelse om den videre prosessen i saken.

i september i fjor meldte NTB at etterforskningen av saken var i sluttfasen. Da sa daværende førstestatsadvokat Lars Fause at han håpet etterforskningen ville være avsluttet innen en måneds tid.