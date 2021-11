Første USA-fly med SAS etter nye reiseregler: – Godt å være her

Onsdag formiddag gikk SAS’ første regulære direkteflyging til USA siden pandemien inntraff.

Pilotene Per-Anders Noren og Svein Wassend er straks klare for avgang med SK 907 til Newark i USA. Vis mer

– Det er veldig artig å se at gaten er full av mennesker, sier pilot Svein Wassend fra høyresetet i den splitter nye cockpiten til SAS’ første Airbus 350, og kaster et blikk opp mot gate F18 på Gardermoen.

Sammen med kollega Per-Anders Noren skal han frakte rundt 220 reiselystne passasjerer til Newark Liberty internasjonale lufthavn denne formiddagen.

– Det er godt å være her, slår Noren fast.

De to vender snuten opp mot høstsolen klokken 11.38, og ligger an til å lande i USA rundt klokken 19 norsk tid.

Inntil nå har det kun vært unntak for diplomater, journalister og personer med nær familie i USA. Fra mandag har det imidlertid vært mulig for vaksinerte nordmenn å reise fritt inn til USA, etter at landet lempet på grenserestriksjonene.

Derfor åpner SAS flere avganger til landet for å ta unna etterspørselen, skrev NTB onsdag morgen. SK 907 er den første.

Nå blir det opptil 100 flyginger i uken fremover.

– Stusslig uten folk

Purser Anne Storm Graver er blant dem som gleder seg enormt til reisen.

Selv om den første USA-flygingen teknisk sett tok av i sommer, var den kun fullastet med laks, og hadde så vidt passasjerer om bord på grunn av innreiserestriksjonene, forteller hun.

Purser Anne Storm Graver har jobbet i SAS i 44 år, og gleder seg til å ta imot drøyt 200 passasjerer i flyselskapets nye A350. Vis mer

– Det har vært stusslig å fly med så få mennesker om bord. Vi har jo alltid laks, men det blir flott med folk også, sier hun, og viser gladelig frem den utsolgte business-avdelingen i kabinen.

Hun har jobbet på dette flyet fire ganger i det siste, men medgir at det er et spesielt øyeblikk å kunne ønske så pass mange passasjerer om bord.

– Dette er vi stolte av, sier Graver.

Stort og viktig marked

Avgangen var så symbolsk for flyselskapet at også norgessjef Kjetil Håbjørg i SAS tok turen ned til gate F18 onsdag. Han beskriver øyeblikket slik:

– Det er flott, det er flott. Endelig åpner man mot USA, som er et veldig viktig marked for oss. Vi ser rundt jul og nyttår at vi har stor etterspørsel etter å komme seg til USA. Og vi ser også at vi har både passasjerer og gode fraktrater dit, sier Håbjørg.

Han understreker at USA-flygingene genererer mange setekilometer, og at det blir et viktig marked for SAS fremover.

Konserndirektør og landsjef for Norge, Kjetil Håbjørg, var til stede for avgangen onsdag. Her fra like før «pushback». Vis mer

– USA er et stort viktig marked for oss og våre kunder, og det er viktig å komme seg dit for å få gjennomført avtaler og treffe familie og venner, så vi er særdeles glade for dette, sier han.

Onsdag kom også nyheten om at SAS åpner flere avganger til USA før jul, med opptil 100 avganger i uken fremover.

Fra og med november blir det to avganger i uken fra Oslo til New York, og én fra Oslo til Miami. Hvis man godtar en mellomlanding på veien, blir det enda lettere for nordmenn å komme seg over Atlanterhavet, skriver NTB.

Også København og Stockholm får flere avganger.

– Det kommer fordi etterspørselen øker, og vi responderer selvfølgelig når vi ser det. Rundt jul og nyttår har vi stor etterspørsel, spesielt til USA, så vi øker, sier Håbjørg til E24.

– Spente på om det varer

I slutten av oktober uttalte SAS’ toppsjef Anko van der Werff til Finans.dk at flyselskapet nå kjemper for overlevelse. På spørsmål om Håbjørg nå ser mer positivt på fremtidsutsiktene, tar han fortsatt store forbehold.

– Hvis vi klarer å fylle flyene både med passasjerer og frakt, så er det klart det ser positivt ut. Men dette er bare en del av vår virksomhet. Langdistanse er viktig, men vi har et mye større nettverk i «shorthaul» og innenriks, og der ser vi at covid-tilfellene nå øker, og at utviklingen er noe annerledes, som gjør at vi er noe mer bekymret, sier han.

«Wheels up» klokken 11.38 for SAS’ første USA-flyging etter at reiserestriksjonene i landet ble lettet. Vis mer

SAS har flere ganger trukket frem at de forretningsreisende, et segment flyselskapet har hatt store inntekter fra gjennom årene, ser ut til å ha tilpasset seg en ny hverdag, til det verre for luftfarten.

Selv om de nå ser flere forretningsreisende i sine systemer, er SAS usikre på om det varer.

– Vi er spente på å se om det varer eller ikke. Men vi tror fremdeles ikke at markedet kommer tilbake som det har vært, sier Håbjørg.

– De neste 6 månedene blir veldig avgjørende for de neste årene.