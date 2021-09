Equinor og Hydro vil fremdeles begrense reisevirksomheten

To av landets største bedrifter vil reise mindre enn før. Samtidig venter reiseselskapene kraftig vekst i bedriftsmarkedet etter gjenåpningen av Norge.

Reiseselskapene ser en tydelig tendens til flere jobbreiser. Vis mer

Fredag opplyste regjeringen om at samfunnet nå vil gå tilbake til normalt. Samtidig varslet Utenriksdepartementet at det globale reiserådet fjernes 1. oktober.

For bedrifter betyr dette at jobbreiser, møter og konferanser igjen kan bli en naturlig del av hverdagen. Men pandemien har åpent for ny arbeidsmetoder og digitale løsninger, som både har vært tidsbesparende og kostnadseffektive.

Dermed er det knyttet usikkerhet til om selskapene vil ta tilbake jobbreisene eller om digitale møter vil skape en permanent nedgang for reiseselskapene.

Fremdeles ingen unødvendige reiser

– Vi har som mål i selskapet å halvere antall reiser fra nivået vi hadde før pandemien, sier pressekontakt i Equinor, Sissel Rinde til E24.

Den største andelen av jobbreiser i selskapet er helt nødvendige, da det omhandler å få ansatte til og fra helikopterbasene langs kysten for å drifte norsk sokkel.

– Pandemien har gitt oss mer erfaring med andre fleksible måter å jobbe på og derfor mener vi det er mulig å halvere reisene, sier Rinde.

– Først og fremst er det viktigste for oss at vi kan være på jobb og treffe kolleger igjen, sier pressekontakt Sissel Rinde i Equinor. Vis mer

– De nødvendige reisene har vært mer utfordrerne med færre avganger under pandemien. Nå vil det være lettere å gjennomføre nødvendige jobbreiser, også til utlandet, forteller Rinde.

Hydro har som mål å redusere kostnadene i forbindelse med jobbreiser. Dette var et mål også før pandemien.

– Et mål pandemien for så vidt har klart å oppfylle, men nå skal målet nås i en mer normalsituasjon, forteller informasjonsdirektør i Hydro, Halvor Molland.

Videreføring av de digitale løsningene

– Vi kommer til å jobbe i en kombinasjon av fysiske og digitale møter fremover, sier Molland.

– Under pandemien har vi lært mye og funnet andre måter å jobbe på som vi vil fortsette med.

Likevel sier Molland at de kommer til å ta opp reisevirksomheten fremover, noe de også har gjort den siste tiden. Men det er liten tvil om at det vil bli mindre reising fremover enn det var før pandemien.

– Det er vanskelig å besøke bedrifter digitalt på like god måte, men det er veldig mange møter som kan tas digitalt og det vil vi oppfordre til, sier Molland.

– Det kun er helt nødvendige reiser som skal gjennomføres i Equinor. Både fordi vi har under pandemien erfart at digitale møter fungerer veldig bra, men også for å begrense utslippene, forteller Rinde.

Likevel er det noen reiser som må gjennomføres for en god flyt i bedriften. Kolleger vil treffes og de ansatte vil tilbake på kontorene sine. Noe også Rinde trekker frem som det mest positive med gjenåpningen for selskapet.

Kraftig vekst

Selv om to av landes største selskaper har en klar plan på å redusere antall jobbreiser har flere reiseselskaper hatt en kraftig økning i bedriftsmarkedet.

Reiseselskapet Berg-Hansen har merket en betydelig økning i antall jobbreiser siden sommeren. Bare i andre halvdel av august var det dobbelt så mange jobbreiser som i første halvdel av august.

– Vi ser en betydelig vekst også inn i september, og opplever at flere og flere jobbreiser blir igangsatt, forteller administrerende direktør i Berg-Hansen, Per Arne Villadsen.

Han mener det er for tidlig å si om det er en betydelig økning i antall jobbreiser siden gjenåpningen, men tallene for denne helgen er litt høyere enn for sist helg.

Villadsen er optimistisk til en gradvis økning i reisende, men mener det likevel er viktig å tilpasse seg en ny virkelighet. Derfor har selskapet redusert bemanningen med 20 prosent siden 2019.

Ved å sammenligne tall fra september 2019 ligger Berg-Hansen nå på 80 prosent av salget, men i disse tallene ligger det også en del nye kunder.

Reiser seg fra et svært lavt nivå

– Det har vært en kraftig økning i antall reiser de siste ukene, også i jobbreisene. Dette tror jeg at vil styrkes ytterligere i ukene som kommer nå som samfunnet er helt åpnet opp, sier kommunikasjonsrådgiver i Norwegian, Eline Hyggen Skari.

Også SAS har sett en økning i bedriftsreiser den siste tiden.

– Det er helt klart at signalene fra regjeringen også påvirker bedriftsmarkedet. Den økningen vi nå ser av bestillinger fra bedriftsmarkedet er høyere enn vi hadde anslått tidligere i år, sier pressesjef i SAS John Eckhoff som er strålende fornøyd med tallene.

Likevel understreker han at det er et stykke igjen til de er på samme nivå som i 2019, fordi man skal opp fra et svært lavt nivå

– Det er hyggelig å se at vi tok feil og at det er en høyere økning enn anslått, sier pressesjef i SAS John Eckhoff Vis mer

Venter flere fritidsreisende

– Mange har spådd en nedgang i antall reiser i bedriftsmarkedet, men likevel er dette positive signaler, sier Eckhoff.

Han tror mange nå vil besøke kunder og kolleger, samtidig som annen nyttetrafikk, innen blant annet forsvaret, helse, politi, service, nå vil øke reisevirksomheten.

– Så spørs det når vi kommer tilbake til pre-pandemi på bedriftsmarkedet, sier Eckhoff.

Det er antatt av antall flyreiser vil komme opp til 2019-nivå, men at det trolig kan bli en endring i hele kakestykket for hvem som reiser, sier pressesjefen i SAS.

Selskapet har anslått at andelen fritidsreisende vil være høyere enn tidligere.