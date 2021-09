Torghattens bussvirksomhet selges

Investeringsselskapet CBRE Investments Management har inngått en avtale med Torghatten om kjøp av deres bussvirksomhet.

NTB

Publisert: Publisert: For mindre enn 50 minutter siden

Bussvirksomheten består av selskapene Norgesbuss, Sørlandsruta, Torghatten Buss, Trønderbilene, Fosen Verkstedservice og TTS Bil og Dekksenter.

Det opplyser CBRE og Torghatten i en pressemelding mandag. Prislappen er ikke gjort kjent i meldingen.

Torghattens bussvirksomhet har rundt 2.200 ansatte og disponerer 1.500 busser.

– Vi kjøper en ledende bussoperatør med sterk merittliste i et marked som er relativt uavhengig av konjunkturendringer på grunn av det kritiske behovet for offentlig transport, sier Andreas Köttering, leder for Private Infrastructure Europa i CBRE Investment Management.

Transaksjonen er gjenstand for vanlige betingelser som blant annet godkjennelse fra konkurransemyndighetene, og dette ventes gjennomført i løpet av fjerde kvartal.