Olaf Tufte solgte klær for 93 millioner kroner

Tufte Wear økte omsetningen med over 30 millioner kroner i 2020, sammenlignet med året i forveien. Likevel tjener selskapet mindre penger.

BÆREKRAFTSKNEKK: Olaf Tuftes makker Per Øyvind Jacobsen mener dyrere bærekraftige råvarer bidrar til et svekket resultat for roerens klesmerke. Vis mer

Klesmerket til den tidligere olympiske mesteren Olaf Tufte og makkeren Per Øyvind Jacobsen, Tufte Wear, omsatte for 93,4 millioner kroner i fjor. Det er en solid økning fra året i forveien da omsetningen landet på 61 millioner kroner, viser det ferske årsregnskapet.

Til tross for at salget økte, svekket resultat før skatt seg fra 7,5 millioner kroner i 2019 til 4,7 millioner i fjor. Selv med et svakere resultat ble det denne gangen tatt et utbytte på 2,35 millioner kroner.

Det deler Olaf Tufte, som i dag eier 42,8 prosent av selskapet, med daglig leder Per Øyvind Jacobsen, som eier resterende 57,2 prosent.

Det var Tufte selv som tok initiativ til satsingen i 2012.

Regnskapet viser at kostnadene økte kraftig i fjor til 88,8 millioner fra 53,2 millioner året i forveien. Spesielt øker varekostnadene.

Det forklarer Jacobsen slik overfor DN, som først omtalte resultatet:

– Økte kostnader hos leverandørene våre, spesielt merker vi at mer bærekraftige råvarer har steget i pris.

I tillegg har selskapet skaffet smittevernutstyr fra Kina til norske sykehus og kommuner, noe som har påvirket driftsmarginen negativt, opplyser Jacobsen til avisen.

