Karpe-inntekter ned med 29 millioner

Duoen gikk fra enorm omsetning i 2019 til minus i 2020.

SMELL: Chirag Rashmikant Patel (t.h.) og Magdi Omar Ytreeide Abdelmaguid i Karpe. Vis mer

Publisert: Oppdatert for mindre enn 40 minutter siden

Årsregnskapet for Karpe Diem AS viser at deres omsetning for pandemiåret 2020 endte på 350.000 kroner – i minus.

I skarp kontrast til 2019, da de omsatte for 28,7 millioner.

Driftsresultat før skatt for 2020 endte på 3,86 millioner i minus for det største av Karpes selskaper, mot 3,46 millioner i pluss året før.

Med unntak av en håndfull antatt lite innbringende konserter for til sammen hundre tilskuere i Skien, var det ingen liveaktiviteter for Karpe i 2020.

VG/E24 har bedt Karpe og deres management om kommentar til tallene, men foreløpig ikke fått svar.

Dermed er kostnadene mye lavere, men fortsatt ikke nok til å redde resultatet som endte på minus 3,07 millioner kroner, ned fra pluss 2,64 millioner året før.

Ovennevnte eksklusive konserter fant sted i kulturhuset Festiviteten i Skien, som Karpe kjøpte i 2018 via selskapet Vi Er Best. Dette gikk også på en solid smell i 2020, med et resultat før skatt på 8,9 millioner i minus.

Duoens planlagte ti konserter i Oslo Spektrum denne høsten er skjøvet til neste år.

Chirag Rashmikant Patel og Magdi Omar Ytreeide Abdelmaguid eier Karpe Diem AS alene, i en 50/50-fordeling. Selskapet hadde lønnskostnader på 1,6 millioner i 2020.

«Selskapet ser lyst på fremtiden da koronasituasjonen avtar og det blir mulig med normal drift igjen», heter det i regnskapet.

Karpe-medlemmene gikk likevel ikke nødvendigvis tomhendt ut av 2020.

Chirag Rashmikant Patel og Magdi Omar Ytreeide Abdelmaguid eier Karpe Diem AS alene, i en 50/50-fordeling. Selskapet hadde lønnskostnader på 1,6 millioner i 2020.

Lønnskostnadene i Vi Er Best AS, også dette heleid av Karpe, kom på 1,9 millioner.

Videre har de selskapet Jens & Jens, som selger Karpe-effekter og omsatte for nesten syv millioner i 2019, med et resultat før skatt på én million.

Karpes musikkrettighetsselskap Apen og Kjeften omsatte for 3,9 millioner i 2019, resultat før skatt rett under millionen. 2020-regnskapene for disse selskapene foreligger ikke i skrivende stund.

Det gjør imidlertid regnskapet for utelivsselskapet Den Gamle Skobutikken, hvor de to artistene eier 15 prosent hver. Der ble det omsatt for drøye 4,4 millioner, med et resultat før skatt på 568.000. Selskapet mottok 446.000 i offentlige tilskudd i 2020.