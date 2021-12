Vulkan Arena avlyser konserter: – For oss er det nedstenging

Med antallsbegrensning og bordservering er det ikke et reelt alternativ for Morten Guldvik å gjennomføre de planlagte konsertene på Krøsset og Vulkan Arena.

Morten Guldvik skulle egentlig tatt imot konsertgjester på Vulkan Arena i helgen, men nå er den avlyst. Vis mer

Publisert: For mindre enn 10 minutter siden

Det er mindre enn ett døgn siden regjeringen Støre innførte nye coronatiltak, de strengeste for regionen rundt Oslo. Fra midnatt ble det blant annet innført krav om bordservering av alkohol og antallsbegrensning på arrangementer inne.

På puben Pokalen i underetasjen til Vulkan Arena i Oslo er QR-kodene tilbake på bordene. De ansatte har jobbet gjennom natten med å gå tilbake til kassasystemet som støtter det. Puben åpner klokken 17, i likhet med de ti andre Skagtindgruppen eier.

– Vi ser at det på et vis ordner seg, men det er på hengende håret, sier daglig leder Morten Guldvik.

QR-kodene limes tilbake på bordene på puben på Vulkan. Vis mer

Han sitter på en stol ved inngangen til puben, mens det er to ansatte som ordner i lokalet. Det har vært travelt i «krisestaben» til Guldvik fredag formiddag.

Konserten de skulle ha lørdag kveld er avlyst. Det var solgt i overkant av 800 billetter, ifølge Guldvik, men med de nye reglene kan de kun slippe inn 600 personer fordelt på tre kohorter med inntil 200 i hver.

– Ikke noe reelt alternativ å gjennomføre

Næringsminister Jan Christian Vestre understreket fredag at samfunnet ikke er stengt ned, men slik oppleves det ikke for Guldvik. Han tror ikke myndighetene forstår rekkevidden eller konsekvensene av tiltakene de har satt i gang.

– Jeg tror ikke de skjønner at det som skjer her nå, at det egentlig for mange, som for oss på Vulkan Arena og Krøsset, så er det nedstenging, sier han.

Foran scenen og på verandaen over skulle det stått folk tett i tett denne helgen. Vis mer

Skulle han gjennomført konserten for de 230–240 han realistisk tror han kunne fått plass til på Vulkan Arena, om han delte i to kohorter og satt bordene med noe avstand, vil det «ikke være økonomi i det», mener Guldvik.

En trapp opp fra puben er scenen i et rom på størrelse med en liten gymsal, Guldvik peker på at de kunne satt en del bord foran scenen og noen på balkongen opp enda en trapp.

I hans regnestykke kunne han hatt råd til å betale bandet Björn Rosenström fra Sverige for reise, hotell og crew, men ikke honorar med 240 solgte billetter.

– Det er ikke noe reelt alternativ å gjennomføre det, sier han.

– Det er ikke «fair»

Fredag formiddag er Vulkan arena tomt, og slik skal det stå de neste to ukene, før regjeringen tar en ny vurdering. Til tross for stengte dører både der og på Krøsset, konsertscenen rundt hjørnet og opp bakken, vil han i det lengste unngå å permittere ansatte.

– Det siste de trenger nå er mer usikkerhet, slår han fast.

– At jeg som bedriftseier taper noe penger, det er trasig det, men dette er større enn akkurat det, legger han til.

Han er engasjert og tydelig når han snakker om de ansatte, og hvordan han håper på nødløsninger som gjør at han kan holde dem på jobb.

– De må ha en trygghet så ikke permitteringsspøkelset henger over dem. Det er ikke «fair», sier han.

På Pokal pub er håndspriten tilbake på bordene. Vis mer

Under pandemien har utelivet i Oslo vært lagt under strenge restriksjoner over lang tid. Først i mai ble skjenkingen åpnet igjen etter syv måneder stengt. Mange av dem som hadde jobbet i bransjen har forsvunnet under pandemien, og den siste tiden har servicebransjen vært preget av lite og nytt personal, beskriver Guldvik.

Siden de fleste restriksjonene forsvant har de fått sving på opplæringen, og de siste ukene har han følt de var tilbake der de var hvor ting begynte å sitte, folk koste seg og «teamet fungerte», forteller han.

– Derfor er det ekstra vondt at den kommer, sier han og slår den ene hånden mot den andre.

Nattklubb hardest rammet

Mat og Drikke-gruppen står bak blant annet restaurantene Louise, Pastis Bistrobar og Lekter’n i Oslo.

På førstnevnte sted ble julebordet hvor omikron-smitten i Oslo ble oppdaget arrangert. Administrerende direktør Markus Gjelseth, forteller at de siste dagene har vært hektiske.

– Vi har vært veldig opptatte av å samarbeide med bydelsoverlegen i Frogner bydel og FHI, forteller han.

– Vi har ønsket å gjøre alt vi kan for å bidra til redusert smitte, legger han til.

Fredag er det duket for nye julebord, og Gjelseth forteller at de vil bruke dagen på å planlegge og omorganisere driften tilpasset de nye retningslinjene.

Nå må de implementere de nye reglene for økt smittevern, men ettersom meteren ikke ble gjeninnført, trenger de ikke å omorganisere hele restauranten, forteller Gjelseth.

De får fremdeles inn nye julebordbestillinger, og har ikke opplevd så mange avbestillinger det siste døgnet.

Brødrene Joppe og Markus Gjelseth driver flere utesteder og restauranter gjennom selskapet Mat & drikke gruppen. Vis mer

Det er en annen del av driften som er hardere rammet i denne omgang.

– Det er helt klart nattklubbdelen av vår drift som er hardest rammet, slår han fast.

På nattklubbene må de også gå bort fra barservering, som Gjelseth beskriver som en effektiv driftsform. De som jobber i barene er også trent til det, og ikke nødvendigvis i servitørsystemene, påpeker han.

– I tillegg er det en belastning sånn rent økonomisk og bemanningsmessig, legger han til.

Vulkan Arena stenger for konserter etter at regjeringen innførte nye tiltak. Vis mer

Nå håper Guldvik at folk ikke blir skremt bort fra utelivet, men går ut og koser seg innenfor regelverket som er.

– Det er sårt tiltrengt, så vi kan holde de resterende hjulene i gang, sier han.