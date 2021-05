Kraftig vekst for sportskjedene: Omsatte for 3,3 milliarder

Coronatrenden for omsetning av sportsutstyr fortsetter, men Sportsbransjeforeningen advarer bransjen mot å tro at veksten vil fortsette.

Til tross for stengte butikker har sportsbutikk-kjeden høy omsetning, ifølge Sportsbransjeforeningen. Vis mer byoutline Fredrik Solstad/E24

Publisert: For mindre enn 2 timer siden

Sportsbutikk-kjedene har solgt sportsutstyr over disk for 3,31 milliarder kroner i årets første kvartal, ifølge Norsk Sportsbransjeforening. Det er en økning på 25 prosent fra samme kvartal i fjor.

I løpet av årets første måneder har butikker flere steder på Østlandet vært stengt som følge av smittevernregler.

– Man klarer likevel å få til så høy omsetning, det er imponerende, sier Trond Evald Hansen, administrerende direktør i Norsk Sportsbransjeforening.

Samtidig advarer han bransjen om å tro at veksten vil fortsette.

– Det er viktig at bransjen ser at det er en litt spesiell situasjon vi står i, sier han.

Han forklarer at i 2019 så man en nedgang i salget, men at resultatet fra første kvartal i 2018 var på omtrent samme nivå som første kvartal i år. Da var resultatet 3,27 milliarder kroner, ifølge tallene fra foreningen.

Hansen ser at den høye omsetningen av sportsutstyr har blitt en trend under pandemien.

– Det er ingenting som tyder på at det blir en endring før sommeren, sier han.

– Da eksploderte salget

I år har vinteren brakt med seg mye snø og kulde på Østlandet. Hansen beskriver området som motoren i salget, og da snøen og kulden nådde det området var det som «å skru på en bryter».

– Da eksploderer salget, forteller han.

Sportsbransjeforeningen estimerer at det er solgt 330.000 langrennskipar, og 110.000 par alpinski. I tillegg har kjedene hatt utfordringen med å få tak i nok skøyter og hjemmetreningsutstyr, ifølge en pressemelding fra foreningen.

I januar var det flere som gikk på skøyter utenfor Sandvika. Vis mer byoutline Odin Jæger/VG

For Sport1-kjeden har det første kvartalet i 2021 brakt med seg «fantastisk flott vinter og ekstraordinær etterspørsel», forteller direktør Ole-Henrik Skirstad.

– Vi er superfornøyde med salget, så er det et lite skår i gleden at vi tidvis har hatt mange stengte butikker, sier han.

Vinterutstyr har dratt salget

Det er utstyr til vintersport, varme klær og bekledning til vinteraktiviteter som har dratt salget, forklarer Skirstad. På slutten av årets første kvartal har også salget av sykkel og løpeutstyr tatt seg opp, legger han til. Samtidig påpeker han at fjorårets vinter var dårlig og at salget de hadde fall i omsetningen i fjorårets første kvartal.

Skirstad beskriver det som en coronaeffekt, da det er mye som er stengt og mange som velger uteaktiviteter. Han tror at det vil være god etterspørsel etter sportsutstyr i årets andre og tredje kvartal.

– På et eller annet tidspunkt vil du få en normalisering, sier han, og påpeker at etter hvert vil både tjenester og reising kommer tilbake.

XXL rapporterte forrige uke om en omsetning på 2,2 milliarder kroner i årets første kvartal. Netthandelen sto for en fjerdedel av salget under nedstengingen. Administrerende direktør i kjeden, Pål Wibe, beskrev da kvartalet som et «berg-og-dalbane-kvartal».

– Det er nesten vanskelig å holde tritt med endringene, men totalt sett har vi sett en enorm resultatforbedring, så vi er veldig fornøyde, sa Wibe da.

Publisert: 4. mai 2021 19:01