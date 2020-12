Jusekspert: «Ganske klart» en ulovlig boikott av Wizz Air i Norge

TURBULENT: Wizz Air har møtt mye motstand etter at de startet å fly på norske innenriksruter i høst, og selskapet meldte nylig at de vil gå rettens vei for å stanse det de mener er en ulovlig boikott av selskapet. En ekspert på boikottloven som E24 har snakket med, mener Wizz Air kan få rett i at det er snakk om brudd på loven.

