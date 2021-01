Avlyser viktig toppmøte med 30-årsjubileum

Korona-Solamøtet 2-0.

Fra venstre Nysnøs Siri M. Kalvig, statsminister Erna Solberg (H) og Tone Grindland, regiondirektør i NHO Rogaland. Vis mer byoutline Jon Ingemundsen

Tidligere i januar var det klart at det tradisjonsrike Solamøtet ble utsatt på foreløpig ubestemt tid på grunn av smittesituasjonen. Nå er møtet avlyst.

Solamøtet Solamøtet er en næringspolitisk konferanse og samler ledere fra næringsliv, forskning, politikk og forvaltning. 2021 skulle markere 30- årsjubileum for den tradisjonsrike konferansen som arrangeres årlig på Sola. Vis mer vg-expand-down

Før-korona: Toril Nag fra Lyse (t.v.) tar selfie med Thina Saltvedt, sjefanalytiker i Sustainable Finance i Nordea. Vis mer byoutline Jon Ingemundsen

Solberg var klar

– Ja, det stemmer. Det er selvfølgelig veldig synd. Vi håpet det var mulig så lenge vi kunne. Det er en samlet programkomite som står bak beslutningen, sier Svanhild Hestnes Sondresen, rådgiver og prosjektleder i NHO Rogaland.

Opprinnelig var planen å ha Solamøtet 11. januar. Planene ble justert, og statsminister Solberg hadde takket ja til å stille på et utsatt Solamøte 1. februar. Nå blir det altså ikke slik likevel.

– Vurderingen er at nå når smittesituasjonen har utviklet seg slik den har og at vi vet det vil ta tid å vaksinere befolkningen, så er det best å avlyse. Det er ikke aktuelt å flytte det til høsten. Da kommer det for tett på neste møte, sier Sondresen.

Møtet arrangeres i samarbeid mellom NHO Rogaland, Rogaland fylkeskommune, KS, Næringsforeningen i Stavanger-regionen og Næringsforeningen Haugalandet.

Equinor er alltid en av hovedingrediensene i et Solamøte. Her snakker Eldar Sætre, tidligere konsernsjef i Equinor, om Johan Sverdrup-feltet. Vis mer byoutline Jon Ingemundsen

Maktarena

Solamøtet samler en rekke sentrale politikere, næringslivsledere, byråkrater, lobbyister, tillitsvalgte, nettverksbyggere og så videre i Stavanger-regionen.

Her gjør man opp status, presenterer analyser, anekdoter og skråblikk, peker på muligheter og utfordringer framover, og inngår mer eller mindre formelle avtaler og bekjentskaper rundt lunsjbuffeten og kaffestasjonene.

Selv om møtet ikke har formell makt, er dette kanskje den største, årlige samlingen av makt og innflytelse per time per kvadratmeter sammenlignet med noe annet forum i Rogaland.



Tilbake i 2022

– Solamøtet er en konferanse som har mye av sin verdi knyttet til at den fungerer som en møteplass. Det ble derfor tidlig besluttet at det ikke var et alternativ å kjøre et heldigitalt møte. Vi gleder oss til å komme sterkt tilbake i 2022, sier Svanhild Hestnes Sondresen.

