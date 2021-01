Voldsom vekst for Vinmonopolet

Publisert: For mindre enn 3 timer siden

Sammenlignet med lørdag forrige uke, økte salget til Vinmonopolet med 73 prosent på landsbasis lørdag. Det opplyser kommunikasjonssjef Jens Nordahl i Vinmonopolet til VG.

– Vi økte fra 277.000 solgte liter forrige lørdag til 478.000 liter lørdag denne uken. Veksten er veldig ujevnt fordelt geografisk, sier han.

Det skjer samtidig som at 45 butikker i Oslo-regionen er stengte som følge av utbruddet av den muterte virusvarianten i Nordre Follo.

– I Oslo-området har det vært en helt ekstraordinær vekst for butikker som ligger med kort avstand fra Oslo og Follo-regionen.

De fem filialene med høyest litervekst lørdag ligger i kommunene Asker, Bærum og Lier. Disse hadde en gjennomsnittlig vekst på 277 prosent målt mot lørdag forrige uke, opplyser Nordahl.

– Det er et tydelig geografisk mønster her – det er butikkene rundt Follo-regionen og Oslo-regionen som har hatt høyest vekst i dag.

Nordahl mener at man må se veksten i sammenheng med nedstengingen i Oslo-området.

– Vi ser særlig i disse områdene rundt Oslo at vi har solgt vesentlig mer per kunde i dag enn det vi gjør på en normal lørdag. Det virker som at folk har kjøpt inn for en lengre periode.

