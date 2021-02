De største leasingselskapene sier nei til Norwegians redningsplan

De store leasingselskapene til Norwegian varsler innvendinger mot selskapets søknad om å levere tilbake titalls fly. – Nå er tid penger, bokstavelig talt, svarer Norwegians advokat.

Norwegians redningsplan møter stadig mer motbør fra kreditorene nå rett før en irsk dommer skal godkjenne den. Vis mer byoutline Jørgen Syversen

Norwegian er nå på dag 79 av sin konkursbeskyttelse i Irland. I innspurten med en redningsplan som skal avgjøres av en irsk dommer, slipes nå knivene.

Advokaten for en gruppe større kreditorer varslet på første del av et lengre rettsmøte i Irland torsdag at de har klare innvendinger. De går imot Norwegians søknad om å få levere tilbake flere titalls leasede fly slik den ser ut nå.

Norwegian vil at datterselskaper som er omfattet av den irske rettsprosessen, skal få lov til å kansellere kontraktene på 36 fly.

Men i tillegg ønsker Norwegian også å levere tilbake enda flere fly. Det er fly som har vært leaset av datterselskaper, som ikke er omfattet av prosessen i Irland.

Partene i Norwegians rettsprosess er nå hverken enige om retning eller tempo. Vis mer byoutline Kallestad, Gorm / NTB scanpix

Var største aksjonær – protesterer nå

Gruppen med kreditorer omfatter både leasingselskapene Aercap og BOC Aviation og den amerikanske statsbanken EXIM. De to første kreditorene var i en periode i fjor Norwegians to største aksjonærer. Aercap hadde endog en styreplass.

Også selskapet Engine Lease Finance Corporation er med i denne gruppen av kreditorer som har innvendinger. Som navnet tilsier, leaser dette selskapet ut flymotorer.

Aercap og BOC Aviation ble store aksjonærer etter den store refinansieringen av Norwegian i mai i fjor. Men begge har siden solgt seg kraftig ned. Muligens har de endog solgt seg helt ut.

Kjøperne av aksjene har i stor grad vært norske og svenske småinvestorer.

Den irske dommeren Michael Quinn får en stadig vanskeligere jobb i redningen av Norwegian. Vis mer byoutline Collins / ©Collins Photo Agency

Kinesiske ICBC har leaset ut ti av de 36 flyene som er omfattet av rettsprosessen. ICBCs advokat hevdet at Norwegians søknad mangler nok informasjon til retten nå kan ta stilling til den.

Blant de andre kreditorene som nå uttrykker misnøye med Norwegians søknad, finner vi Rolls Royce og Airbus.

Hva innvendingene fra kreditorene Aercap og BOC Aviation faktisk går ut på, har foreløpig ikke kommet frem.

Advokatene for en rekke kreditorer har på den første delen av torsdagens rettsmøte brukt nesten all tiden på å argumentere for at de trenger mer tid.

I denne rettsbygningen i Dublin avgjøres Norwegian skjebne. Vis mer byoutline Courts Service

– Tid er nå penger

Mer tid er ikke noe Norwegian nå ønsker å gi dem. Flyselskapets skrankeadvokat Brian Kennedy argumenterte overfor den irske dommeren Michael Quinn med at prosessen da kan risikere å bare «drive av gårde».

– Jeg må få understreke betydningen for alle parter om at selskapet kommer levende ut av denne prosessen. Tid er nå penger - bokstavelig talt, sa Kennedy i torsdagens rettsmøte.

I det forrige rettsmøtet i Irland het det følgende fra den samme Kennedy:

– Vi er bekymret for større forsinkelser. Det kan sette selskapets forsøk på å hente inn ny kapital i fare.

Norwegian har håp om å få godkjent deres plan i Irland i slutten av februar. Deretter vil de hente inn minst 4,5 milliarder kroner i ny kapital i løpet av mars.

Hvis kreditorene får så mye tid som de ønsker, er det høyst usikkert om Norwegians tidsplan kan holdes.

Finansdirektør Geir Karlsen og konsernsjef Jacob Schram kan få problemer med å holde på sine interesserte, nye investorer om prosessen i Irland trekker veldig ut i tid. Vis mer byoutline STIAN LYSBERG SOLUM

Kreditor er selv i konkursbeskyttelse

Noen kreditorer kommer sent lovlig til «festen». Amerikanske Global Eagle Entertainment meldte seg først onsdag denne uken.

Denne kreditoren er for øvrig selv under konkursbeskyttelse («Chapter 11») i California, USA.

Aftenposten/E24 fortalte i helgen at også de største eierne til Norwegians obligasjonslån har gjort opprør. De har nå tatt kontroll i et datterselskap som eier landingsrettigheter på Gatwick.

Videre har den amerikanske kreditoren Terminal One Group tidligere protestert i norsk rett mot at de kun vil få tilbake 5 prosent av sitt store krav på 400 millioner kroner.

Dette selskapet tok seg tidligere av alt på bakken for Norwegian på JFK-flyplassen i New York.

– Dette er en protest mot at dividenden er så uhørt lav. Og det er et varsel om at mine klienter vil stemme imot dersom ikke betingelsene endres, sa advokat Frode Finnøy til Aftenposten/E24 i etterkant av rettsmøtet.