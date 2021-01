Verftene om innreiseforbud: – Vil få konsekvenser ganske umiddelbart

Fra midnatt natt til fredag blir unødvendige reiser inn til Norge forbudt. – Dette kan få dramatiske konsekvenser for næringslivet, sier NHO-sjef Ole Erik Almlid.

HYLLESTAD: Havyard-verftet i Hyllestad har tidligere vært rammet av smitteutbrudd. Vis mer byoutline Hallgeir Vågenes

Skipsteknologiselskapet har en rekke virksomheter på Vestlandet. Blant annet verftet i Leirvik i Sogn.

– Vi har folk som skal komme opp på førstkommende fredag, så dette vil få konsekvenser for fremdriften av prosjekter ganske umiddelbart, sier Frank-Levi Kvalsund, senior visepresident i Havyard, til E24.

Verftet på Vestlandet sier de er helt avhengig av utenlandsk arbeidskraft på lik linje med resten av bransjen.

– Hvis dette vedvarer blir det et kjempestort problem. Nå må vi finne løsninger med de vi allerede har her, men de har jo turnus og skal tilbake til familie sin etter hvert de òg, sier Kvalsund.

Administrerende direktør i Green Yard Kleven, Kjetil Bollestad er bekymret for at innreiseforbudet vil vare mer enn to uker. Vis mer byoutline Kleven Verft

Kleven: – Veldig utfordrende

Kleven verft har 40 prosent av sine arbeidere fra utlandet, og toppsjefen fulgte pressekonferansen fra regjeringen da E24 ringte.

– Vi er avhengig av innleie, og dette kan bli veldig utfordrende om det varer lenge, sier administrerende direktør i Green Yard Kleven, Kjetil Bollestad.

Han håper det vil bli åpnet for mer kontrollert innreise så snart som mulig.

– Det vil merkes for oss allerede etter to uker, sier Bollestad som sier de skal klare seg på kort sikt, og forhåpentligvis får de noen av de arbeiderne som allerede er i landet til å bli litt lenger.

– Var et innreiseforbud blant tiltakene dere har vært redd for at kunne komme?

– Jeg fryktet det, men samtidig vil jeg mene at verftene i Norge har tatt ansvar gjennom krisen når det gjelder innreisende arbeidere, og hadde håpt vi derfor ikke hadde trengt et slikt tiltak.

Kleven henter hovedsakelig verftsansatte fra de baltiske landene, og resten servicemedarbeidere fra hele Europa.

Kontinuerlig behov

– Vi har et kontinuerlig behov for å kunne ta inn leverandører, servicepersonell og andre type fagarbeidere, sier Hege Akselvoll, kommunikasjonssjef i Vard, til E24.

Selskapet driver blant annet tre verft i Søviknes, Brattvåg og Langsten.

– Tiltakene vil mest sannsynlig ikke påvirke oss hvis det kun er disse to ukene, men konsekvensene vil avhenge av lengden på tiltaket, sier Akselvoll.

DRAMATISK: NHO-sjef Ole Erik Almlid er tydelig på at innstrammingen vil gå hardt ut over næringslivet. Vis mer byoutline Annika Byrde, Aftenposten

– Dramatisk

NHO-sjef Ole-Erik Almlid omtaler de nye innstrammingene som «svært inngripende».

– Dette kan få dramatiske konsekvenser for næringslivet hvis det varer. Hvis det blir begrenset til to uker, er de fleste bedriftene rede til å klare det, selv om dette får konsekvenser på kort sikt, sier han til E24.

Statsminister Erna Solberg opplyser onsdag kveld at tiltakene skal vurderes på nytt om to uker, men at det kan være at tiltakene vil forlenges.

– Både bedrifter og arbeidsplasser vil slite om dette tar for lang tid. Det kommer til å få dramatiske konsekvenser, men skal gå greit om det blir begrenset til to uker. Likevel kan det fortsatt bli tøft for mange, sier Almlid.

NHO-sjefen understreker nå at arbeidskraften som i utgangspunktet skulle ut av landet de neste ukene, bør få dispensasjon til å bli i Norge lenger.

– Her må dialogen være god. Nå er det snakk om å tilpasse seg, sier han til E24.

Reiselivet blir også hardt truffet av regjeringens restriksjoner.

– Stengingen av grensene er den siste av flere restriksjoner som gjør det umulig for reiselivet å drive sin virksomhet som normalt, sier Astrid Bergmål, leder av Virke Reiseliv, til E24.

Hun peker på at stadig nye restriksjoner framhever behovet for hjelpetiltak til reiseliv og annet næringsliv.

– Jo lengre denne situasjonen vedvarer, jo viktigere blir det med massive og treffsikre tiltak, sier Bergmål.