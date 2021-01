Verftene om innreiseforbud: – Vil få konsekvenser ganske umiddelbart

Fra midnatt natt til fredag blir unødvendige reiser inn til Norge forbudt. – Hvis dette vedvarer blir det et kjempestort problem, sier Frank-Levi Kvalsund i Havyard.

HYLLESTAD: Havyard-verftet i Hyllestad har tidligere vært rammet av smitteutbrudd. Vis mer byoutline Hallgeir Vågenes

Publisert: Publisert: Nå nettopp

Skipsteknologiselskapet har en rekke virksomheter på Vestlandet. Blant annet verftet i Leirvik i Sogn.

– Vi har folk som skal komme opp på førstkommende fredag, så dette vil få konsekvenser for fremdriften av prosjekter ganske umiddelbart, sier Frank-Levi Kvalsund til E24.

Verftet på Vestlandet sier de er helt avhengig av utenlandsk arbeidskraft på lik linje med resten av bransjen.

– Hvis dette vedvarer blir det et kjempestort problem. Nå må vi finne løsninger med de vi allerede har her, men de har jo turnus og skal tilbake til familie sin etter hvert de òg, sier Kvalsund.

Kleven: – Veldig utfordrende

Kleven verft har 40 prosent av sine arbeidere fra utlandet, og toppsjefen fulgte pressekonferansen fra regjeringen da E24 ringte.

– Vi er avhengig av innleie, og dette kan bli veldig utfordrende om det varer lenge, sier administrerende direktør i Green Yard Kleven, Kjetil Bollestad.

Han håper det vil bli åpnet for mer kontrollert innreise så snart som mulig.

– Dramatisk

NHO-sjef Ole-Erik Almlid omtaler de nye innstrammingene som «svært inngripende».

– Dette kan få dramatiske konsekvenser for næringslivet hvis det varer. Hvis det blir begrenset til to uker, er de fleste bedriftene rede til å klare det, selv om dette får konsekvenser på kort sikt, sier han til E24.

Statsminister Erna Solberg opplyser onsdag kveld at tiltakene skal vurderes på nytt om to uker, men at det kan være at tiltakene vil forlenges.

– Både bedrifter og arbeidsplasser vil slite om dette tar for lang tid. Det kommer til å få dramatiske konsekvenser, men skal gå greit om det blir begrenset til to uker. Likevel kan det fortsatt bli tøft for mange, sier Almlid.