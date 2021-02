Rekordkompensasjon til konsertarrangør All Things Live: Fikk 36,4 millioner kroner

En av landets største konsertarrangører har fått rekordstor utbetaling fra Norsk Kulturråd, for festivalsommeren det ikke ble noe av.

SKULLE SPILLE: Taylor Swift.

Selskapet All Things Live er en av de største konsertarrangørene i Norge, og kunne se potensielle billettmillioner gå opp i corona-røyk da Norge stengte ned 12. mars 2020.

Ikke minst stod det mye penger på spill rundt festivalen Oslo Sommertid i slutten av juni, hvor Taylor Swift etter planen skulle spille sin første konsert på norsk jord siden 2011 – med plass til 50.000 mennesker.

I Trondheim hadde de to Rammstein-konserter på gang i slutten av juli, angivelig med 55.000 billetter solgt.

SKULLE SPILLE: Rammstein, her ved vokalist Till Lindemann på Ullevål Stadion i Oslo august 2019.

En økonomisk redningsplanke for både artister og arrangører har imidlertid vært Kulturdepartementets kompensasjonsordning for perioden mai-august i fjor.

Til den ordningen var All Things Live blant søkerne som ba om mest: 38,4 millioner.

Og nå har Norsk Kulturråd, som forvalter ordningen, tilgodesett konsertarrangøren med 36,4 millioner kroner, i det som ifølge rådet er den så langt største enkeltsummen utbetalt fra dem i pandemi-øyemed – antagelig også den største fra kulturrådet noensinne.

Kommunikasjonsrådgiver Thomas Hansen sier at de ikke finner noe større enkeltvedtak i sitt digitale system, som går tilbake til 2013.

– Det virker svært lite sannsynlig at det skal ha vært noe større før den tid, sier Hansen.

Store søknader, hard kritikk

Ifølge søknaden om kompensasjon hadde All Things Live budsjettert med et resultat på 32,4 millioner for 2020.

I samme søknad oppga de å ha solgt billetter for to millioner kroner i 2020.

En rekke av Norges største musikkfestivaler venter fortsatt på å få sine søknader ferdig behandlet hos kulturrådet.

Flere av dem har søkt om beløp på høyde med det All Things Live nå har fått; de som ber om mest er Stavernfestivalen (38,5 millioner), Tons Of Rock (36,1 millioner) og Palmesus (35,1 millioner).

Dette har utløst kritikk fra bransjeaktører som mener at ordningen åpner for altfor store utbetalinger til bransjens storfisker.

– Det meste her går under force majeure, hvilket egentlig betyr at du som arrangør sitter igjen med ekstremt lite kostnader. Om du for eksempel oppgir tapte inntekter i en størrelsesorden av 25–30 millioner kroner, så er de faktiske kostnadene kanskje 3 til 5 millioner. Her har departementet virkelig gitt et kreativt handlingsrom på mange plan, sa festivalveteran Toffen Gunnufsen til VG i oktober.

Ifølge Klassekampen vil Stavernfestivalen få et overskudd på 15,8 millioner, Tons Of Rock et resultat på 33,8 millioner og Palmesus et overskudd 20,9 millioner dersom de får tilskuddene de ber om.

