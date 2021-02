Grieg Seafood-anlegg truffet av snøskred

Grieg Seafoods anlegg i Alta har blitt truffet av et snøskred. Fiskeridirektoratet etterlyser tips om fisk som kan ha rømt.

Oppdrettsanlegget til Grieg Seafood i Davatluft på Stjernøya har blitt truffet av et snøskred. Vis mer byoutline Tom-Birger Anundsen / Altaposten

Politiet i Finnmark opplyser på Twitter at et snøras har truffet et oppdrettsanlegg ved Davatluft på Stjernøya i Alta kommune.

Det er Grieg Seafoods anlegg som er rammet av skredet, bekrefter kommunikasjonsrådgiver Roger Pedersen i Grieg Seafood til E24.

– Alle ansatte er i god behold, og myndigheter og Alta kommune er varslet, skriver Pedersen i en e-post.

Han opplyser at selskapet jobber med å for oversikt over situasjonen, og at de vil komme med mer informasjon.

1,2 millioner fisk

Overfor NRK sier Pedersen at Grieg Seafood har 1,2 millioner fisk i merdene.

Det er imidlertid usikkert om fisk har rømt.

Politiets operasjonsleder, Eirik Pedersen, opplyser til iFinnmark at to merder på oppdrettsanlegget skal være tatt av raset.

– Det er heldigvis ikke et befolket område. Det er et oppdrettsanlegg som ligger der. De som jobber der er ikke berørt av raset, sier operasjonslederen til avisen.

Ønsker tips

Fiskeridirektoratet opplyser at de har fått en melding om fare for fiskerømming etter snøskredet.

– Omfanget er på nåværende tidspunkt ikke avklart, men deler av anlegget antas å være skadet. Det er ikke meldt om personskade, sier sier Otto Andreassen, seksjonssjef i Fiskeridirektoratet region Nord, i en uttalelse.

– Vi er orientert om at et lokalt konsulentfirma skal vurdere hvorvidt det er trygt å bevege seg ved anlegget. Når dette er avklart vil vi, i dialog med Grieg Seafood Finnmark, gjennomføre tilsyn ved lokaliteten, sier Andreassen.

Dersom det har rømt fisk, ønsker Fiskeridirektoratet tips og bilder fra publikum av eventuelle fangster.

