Elsykkel-eventyret Podbike ennå ikke «på hjul» etter fem år

Selskapet har brukt 38 millioner kroner på å utvikle en ny elsykkel. Men fortsatt har ingen av de 2800 kundene fått sykkelen.

Slik så det ut da gründer Per Hassel Sørensen testkjørte Podbike under smartby-konferansen i Stavanger i 2018. Vis mer byoutline Jon Ingemundsen

For fem år siden var kronprins Haakon på besøk for å høre om elsykkelen Podbike. Nå har selskapet brukt over 38 millioner kroner – men fortsatt har ingen kunder fått syklene.