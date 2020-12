Selger butikkers overskuddsmat for 27 millioner kroner

Too Good To Go har inngått samarbeid med over 500 dagligvarebutikker. Til sammen har 215.000 poser med overskuddsvarer blitt reddet i år.

Selskapet Too Good To Go har solgt 200.000 kilo mat som kunne ha havnet på dynga. Det tilsvarer rundt 535.800 kilo CO₂-ekvivalenter. Vis mer byoutline Too Good To Go

Publisert: Publisert: 1. desember 2020 11:36

Matvarer som normalt ville ha endt opp på dynga har fått ny giv. Det kan man tjene penger på.

Matsvinnappen Too Good To Go har solgt overskuddsmat fra dagligvarekjeder til den nette sum av 27 millioner kroner på under ett år.

– Aktiviteten blant forbrukere har vært uvanlig høy under koronapandemien og appen satte en ny dagsrekord i antall hentinger forrige uke, sier kommunikasjonsrådgiver Lene Kallum i Too Good To Go i en melding.

I 2020 har selskapet knyttet seg tettere opp mot flere butikker. På under ett år har selskapet fått 350 nye samarbeidspartnere innen dagligvarebransjen.

Appen knytter kafeer, restauranter, hoteller og dagligvarebutikker til forbrukere, som kan kjøpe såkalte forundringsposer med ulikt innhold som spisestedet har til overs.

Sparer 500.000 kilo med klimagassutslipp

I Norge ender 390.000 tonn mat som svinn hvert år, og dagligvarehandelen står for 16 prosent av det kartlagte svinnet, ifølge Matvett.

215.000 poser med overskuddsvarer er blitt solgt gjennom Too Good To Go så langt i år. Det er dobbelt så mange som i samme periode i fjor, ifølge selskapet.

Det tilsvarer over 200.000 kilo matavfall og 535.800 kilo CO₂-ekvivalenter.

– Mange innser ikke hvor stor verdi overskuddsmaten har før de begynner å jobbe med oss, sier daglig leder Ann-Kristin Raknes Pfründer.

Too Good To Go selger rundt 40.000 forundringsposer på landsbasis ukentlig og tok en ny dagsrekord tirsdag 17. november med 6900 solgte poser.

Totalt har 1,2 millioner nordmenn lastet ned appen – 200.000 flere enn i mars.

Too Good To Go Selskap som jobber med å redusere matsvinn i 15 land.

Samarbeider med 2500 butikker, spisesteder, hoteller og bakerier på landsbasis.

1,2 millioner nordmenn har lastet ned appen.

Hittil i år er det blitt solgt 1,3 millioner poser med overskuddsmat.

Selskapet har 30 ansatte i Norge. Vis mer vg-expand-down

