Alarm-utfordrer om bransjen: – Markedet er ikke friskmeldt

Etter norgeshistoriens største gebyr for ulovlig prissamarbeid, mener utfordreren Homely at det fortsatt er en ukultur i markedet.

Gründer Nadir Nalbant i Homely. Vis mer byoutline Øyvind Welle

Publisert: Publisert: 25. november 2020 17:47

Nadir Nalbant grunnla Homely etter det han mener var en observasjon av to aktører som delte markedet mellom seg.

– De tok stadig høyere priser. Denne dommen overrasker ingen som har sett nøye på dette markedet, sier han, og viser til gigantgebyrene utstedt onsdag formiddag.

Han mener det fortsatt eksisterer en ufin atferd fra de to dominerende aktørene for å holde andre ute av markedet.

– Blant virkemidlene de bruker er aggressiv «winback» som jeg syns det er rart ikke Konkurransetilsynet gjør noe med. Markedet er ikke friskmeldt. Målet må jo være sunn konkurranse til det beste for norske forbrukere. Vi skal gjøre alt vi kan for å bidra med trygghet til lavere priser, sier Nalbant.

Hva er «winback»? Winback fungerer slik at selskapene kontakter kunder som har valgt å flytte sitt abonnement til en konkurrent. Selskapene forsøker deretter aktivt i overgangsperioden å hindre at et nytt abonnement tas i bruk, eksempelvis ved å tilby kun den aktuelle kunden en avtale tilsvarende konkurrentens. Vis mer vg-expand-down

– Må bruke kraftigere lut

– Har dere merket noen endring i bransjen etter at Konkurransetilsynet varslet gebyr?

– På ingen måte. Vi opplever at de to store aktørene fortsetter med ukulturen, og med erfaring fra mobilmarkedet må Konkurransetilsynet inn og bruke kraftigere lut, og sørge for at det blir en sunn og åpen konkurranse.

Nalbant mener at et tiltak som winback-forbud bør prioriteres.

Få aktører medfører svak konkurranse

– Boligalarm-markedet er et konsentrert marked med få aktører, noe som normalt medfører svak konkurranse. Konkurransetilsynet fører tilsyn med alle markeder. Vi ser at alarmmarkedet har konkurranseutfordringer som vi er opptatt av, sier avdelingsdirektør avdeling for bygg, industri og energi i Konkurransetilsynet Hanne Dahl Amundsen.

Hun legger til at de vurderer fortløpende mulige tiltak, men at de ikke kan kommentere noe konkret utover dette.

– Konkurranse er sunt

– Konkurransetilsynet har gjennom lang tid gransket markedet for boligalarm, og Sector Alarm har valgt å godta det gebyret selskapet ble ilagt. Utover det har vi ingen kommentar til det Homely hevder, sier kommunikasjonsdirektør Sissel Eckblad i Sector Alarm, og legger til:

– Slik vi kjenner markedet for boligalarm, er dette et marked med mange aktører og knallhard konkurranse. Vi kjemper hver eneste dag for å beholde og vinne kunder. Dersom en kunde sier opp avtalen med oss, tar vi kontakt med vedkommende for å høre om årsaken til at avtalen avsluttes, slik det også gjøres i mange andre bransjer når noen sier opp et abonnement.

Kommunikasjonsdirektør i Verisure, Glenn Støldal, sier også at det er tøff konkurranse i markedet.

– Vi tilbyr skreddersydde alarmløsninger til kunder, som igjen fører til ulike priser. Det er tøff konkurranse i boligalarmmarkedet, og vi kjemper hver eneste dag for å beholde kundene og vinne nye kunder.

