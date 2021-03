Hurtigruten selger Svalbard-eiendommer til Store Norske

Store Norske kjøper Hurtigruten Groups bygninger på Svalbard for 690 millioner kroner.

SELGER: Hurtigruten selger sine hotellbygninger, inkludert Radisson Blu Polar Hotel i Longyearbyen, til Store Norske. Vis mer byoutline Hurtigruten

Publisert: Oppdatert for mindre enn 20 minutter siden

Store Norske kjøper Hurtigruten Groups bygninger på Svalbard. Samtidig inngår de to selskapene en 30 år lang samarbeidsavtale om utvikling av reiselivet på Svalbard.

Det fremgår av en pressemelding fra Hurtigruten mandag.

Hurtigruten meldte i en børsmelding i oktober i fjor at det hadde innledet en prosess for å «vurdere strategiske alternativer» for sin eiendomsportefølje på Svalbard.

Selskapet avviste overfor E24 på det tidspunktet at prosessen tvang seg frem som følge av Hurtigrutens tunge tap og pressede økonomi som følge av Covid-19 og reiserestriksjoner.

Salget beskrives i meldingen som resultatet av en flere år lang prosess med å finne en langsiktig partner for Svalbards største reiselivssatsing.

«Næringseiendom er et satsingsområde for oss, og vi har lenge ønsket å kjøpe Hurtigruten Groups bygningsportefølje på Svalbard. Hurtigruten Svalbard er den største reiselivsaktøren på Svalbard, som gjennom langsiktig, profesjonelt og systematisk arbeid har bidratt til å utvikle Svalbard til en svært attraktiv reisedestinasjon», skriver Jan Morten Ertsaas, administrerende direktør i Store Norske.

- Stor interesse

Gjennom datterselskapet Hurtigruten Svalbard er Hurtigruten-konsernet Svalbards største reiselivsaktør og en av de største arbeidsgiverne på øygruppen.

«Det har over tid vært stor interesse for eiendommene våre på Svalbard fra flere seriøse aktører. Svalbard er en nøkkeldestinasjon for oss, og vi har et evighetsperspektiv på satsingen vår. Derfor har det vært viktig for oss å finne en perfekt partner som kan være med på den langsiktige utviklingen av reiselivet og Svalbard-samfunnet», sier konsernsjef Daniel Skjeldam i Hurtigruten Group i meldingen.

LANGE RØTTER PÅ SVALBARD: Hurtigruten. Vis mer byoutline GERAULT Gregory / hemis.fr / hemis.fr

Bygningsporteføljen som selges er på rundt 40.000 kvadratmeter, og inkluderer tre hoteller med 290 rom som alle har blitt betydelig oppgradert de siste årene, kontorlokaler, 40 leiligheter og to store butikklokaler.

Transaksjonsverdien oppgis å være på rundt 690 millioner norske kroner, der 105 millioner forutsetter at Hurtigruten når sine vekst og omsetningsmål på hotelldriften.

Transaksjonen forutsetter også at Store Norskes eier, Nærings- og fiskeridepartementet (NFD), bidrar med finansiering på kommersielle vilkår.

NFD bekrefter i en egen pressemelding mandag at det vil gjøre dette gjennom egenkapital og lån til Store Norske, på henholdsvis 40 og 60 prosent av beløpet.

«NFDs tilslutning og bidrag gis med forbehold om samtykke fra Stortinget. Departementet vil legge frem saken for behandling i forbindelse med revidert nasjonalbudsjett», skriver NFD.

Røtter fra 1890-tallet

Hurtigrutens grunnlegger Richard With startet både cruise- og hotelldrift på Svalbard allerede på 1890-tallet.

Det som i dag er reiselivsgiganten Hurtigruten Svalbard var opprinnelig en del av Store Norske.

«Ettersom vi overlater bygningsmassen til en profesjonell eiendomsaktør, kan vi nå fokusere på det vi er aller best på: Nemlig skape unike opplevelser, og ikke minst helårsaktivitet og flere helårs arbeidsplasser på Svalbard. Vi har et langt og godt samarbeid med Store Norske, og vi ser frem til å sammen utvikle Svalbard som turistdestinasjon», skriver destinasjonsdirektør Per Brochmann i Hurtigruten Svalbard.

Store Norske er eid av staten ved Nærings- og fiskeridepartementet, og driver i tillegg til gruvedrift innenfor områdene energi, logistikk og eiendom.

Selskapet eier og utvikler både boliger og næringseiendom, og er med rundt 400 boliger den største boligeiendomsforvalteren i Longyearbyen.

«Store Norske har over hundre års historie på Svalbard og har tatt aktivt del i utviklingen av Longyearbyen som samfunn. Vi har vært med på å legge grunnlaget for at vi i dag har et moderne samfunn så langt mot nord. Med vår kompetanse, lokale forankring, langsiktighet og tydelige miljøprofil, vil vi kunne være en god partner for Hurtigruten», skriver Annette Malm Justad, styreleder i Store Norske, i meldingen.