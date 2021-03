Vil bygge hjertet av Norges pandemi-beredskap her

Ved landets hovedflyplass ryddes det plass til å bygge en vaksinefabrikk som kan produsere nok til å forsyne hele Norge. – Neste pandemi vil komme, og da bør Norge ha bedre beredskap enn vi hadde nå.

VIL PRODUSERE VAKSINER TIL HELE NORGE HERFRA: Oslo Airport City bygger ut rundt en fjerdedel av det som skal bli Norges største næringspark mellom Oslo Lufthavn og Jessheim.

Publisert:

De siste fem årene har byutvikleren Oslo Airport City arbeidet med en «masterplan» for oppføringen av én million kvadratmeter næringseiendom nær Oslo Lufthavn.

– Det er like mye som hele Bjørvika. Vi starter utbyggingen til sommeren, og vil trolig holde på i over 30 år, sier direktør Thor Thoeneie til E24.

Mellom kontorbygg, konferanse- og kongresslokaler, industri og logistikk, har utviklerens byggeplan nå blitt justert for å gi plass til noe mer: En stor vaksine- og legemiddelfabrikk med tilhørende forsknings- og fagmiljø.

– Under pandemien har vi sett konsekvensene av at Norge er prisgitt vaksineleveranser fra utlandet, men også hvordan grunnleggende ting som munnbind, hansker og teknisk sprit plutselig blir mangelvare, sier Thoeneie.

– Det er egentlig helt utrolig. Og det er naivt å tro at det ikke vil skje igjen.

Trenger kjøpsgaranti

Ideen er at vaksinefabrikken vil utgjøre hjertet av Norges nasjonale beredskap – hvor vi i fremtiden vil være selvforsynt med nok vaksiner, munnbind og andre kritiske legemidler for å kunne forsyne hele befolkningen i krisesituasjoner.

Beliggenhet nær hovedflyplassen vil være avgjørende for effektiv distribusjon, ifølge Thoeneie, som fremholder at man «når hele befolkningen pluss 300 millioner europeere på få timer».

Men først trenger de noen viktige garantier:

– Vi må ha med oss staten på dette. Stortinget må inn for at Norge selv skal produsere vaksiner og distribuere dem innenlands.

– Hvorfor er det nødvendig?

– Fordi vi er avhengige av at det offentlige kan garantere for innkjøp. Vi produserer millioner av vaksiner til fisk, men ingen humane vaksiner i Norge. Dette handler staten fra utlandet. Derfor må dette gjøres i et statlig samarbeid, forklarer Thoeneie.

VIL HA STATLIG AVTALE: Direktør Thor Thoeneie i Oslo Airport City

Positiv til vaksine-samarbeid

Et slikt statlig samarbeid klinger bra i ørene til Frp-nestleder Sylvi Listhaug. Hun har tatt til orde for at Norge må bygge opp nasjonal beredskap til neste pandemi.

– Når verden er i krise så vil hvert land først og fremst tenke på sin egen befolkning, og da kan vi miste vi tilgang til vaksiner, medisiner og andre legemidler som produseres i andre land, sier Listhaug til E24.

Hun mener Norges strategi bør inkludere inngåelsen av avtaler med private som sikrer produksjon av nok vaksiner til hele befolkningen – og gjerne også mer, slik at Norge kan bli en fremtidig vaksineeksportør.

– Det er nå flere land som er godt i gang med å planlegge innenlands produksjon av blant annet vaksiner, fordi de vil være bedre forberedt til neste krise. Hvis vi hadde hatt egne produksjonslokaler for medisiner, kunne koronavaksiner blitt produsert i Norge på oppdrag fra internasjonale legemiddelfirmaer, sier Listhaug.

– Det vil også gi den norske legemiddelbransjen mulighet for å produsere sine medisiner innenlands og kunne bidra til flere tusen nye arbeidsplasser, mener hun.

MENER NORGE MÅ GÅ INN FOR EGENPRODUKSJON: Frps nestleder Sylvi Listhaug.

– Kan aldri vite når neste pandemi kommer

Oslo Airport City eier cirka en fjerdedel av arealene i Gardermoen Næringspark, som er på totalt 5.000 mål.

Så sant de først sikres grønt lys fra politikerne, planlegger utviklerne å inngå avtaler med globale legemiddelselskaper om å etablere produksjon her.

– Det kan også hende at Norge kan bli en driver i fremtidig vaksineutvikling, sier Thoeneie.

Den foreløpige planen skisserer en vaksinefabrikk på inntil 15.000 kvadratmeter, men Thoeneie sier det er mulig å bygge «mye større» avhengig av hvor omfattende den nasjonale beredskapen skal være.

– Vil dere produsere nok til å dekke 100 prosent av det norske behovet?

– Ja, absolutt. Og i en krisesituasjon bør vi kunne produsere langt mer enn vi trenger her i Norge. Vi er i en heldig økonomisk situasjon sammenlignet med andre land, og har alle forutsetninger til å komme resten av verden til unnsetning.

– Corona-pandemien kom over 100 år etter spanskesyken. I stedet for å bygge nasjonal beredskap, er det ikke like greit at Norge bare kjøper fra utlandet når krisen inntreffer en sjelden gang?

– Spanskesyken er lenge siden, men de siste tiårene har vi hatt flere truende situasjoner med virus som kunne ha spredt seg fra Asia. Man kan aldri vite når neste pandemi kommer. Det som er sikkert er at den vil komme, og da bør Norge ha bedre beredskap enn vi hadde nå for å dekke eget behov og gi bistand til deler av verden som trenger hjelp.

Publisert: 21. mars 2021 14:36