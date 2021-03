Finanstilsynet refser Lindorff – ringte skyldnere åtte ganger per dag

Tilsynet mener Lindorff har brutt kravet til god inkassoskikk. – Helt klart noe som ikke skulle ha skjedd, svarer selskapet.

Finanstilsynet mener antallet oppringninger fra inkassoselskapet var i strid med god inkassoskikk. Vis mer byoutline Håkon Mosvold Larsen / NTB scanpix

I en ny tilsynsrapport skriver Finanstilsynet at Lindorff har hatt «for hyppig telefonisk pågang» overfor et begrenset antall enkeltskyldnere. Tilsynet mener dette skyldes utilstrekkelig internkontrollsystem.

Finanstilsynet har gått gjennom inkassoselskapets oppringninger til personer med forfalte krav på vegne av en forbrukslånsbank fra januar til juli 2019.

Ifølge rapporten var det Lindorffs automatiske telefonsystem «Ringerobot» som ringte personene, før samtalen ble overført til en saksbehandler dersom personene tok telefonen.

Enkelte ble kontaktet opptil åtte ganger om dagen, og opptil 220 ganger innen en seks måneders-periode, viser rapporten.

Ifølge analyser fra Lindorff selv skyldtes det hele en IT-feil på systemet. Denne førte til at roboten ringe folk oftere enn den skulle.

Finanstilsynet beskriver aktiviteten som «hyppig» og et «urimelig påtrykk, i strid med god inkassoskikk».

Lindorff Group AB arbeider med kreditthåndtering og inkasso. Her fra deres hovedkontor i Liljeholmen, Sverige. Vis mer byoutline Tomas Oneborg / SvD / TT / TT NYHETSBYRÅN

– Ikke tidligere oppdaget i så stort omfang

Ifølge logger over inkassobyråets ringeaktivitet mellom januar og juni 2019, brukte inkassobyrået «relativt lang tid» på å oppdage IT-feilen.

– Internkontrollsystemet for dette inndrivningstiltaket har ikke vært tilstrekkelig, skriver Finanstilsynet.

Undersøkelsen av Lindorff kom i kjølvannet av et lignende tilsyn av inkassobyrået Teleperformance Norge. Også de hadde brukt ringerobot, og mistet bevilgningen sin som følge av dette i november i fjor.

Ifølge Finanstilsynet skiller sakene fra disse to inkassobyråene seg ut.

– Vi har ikke tidligere oppdaget tilfeller i et så stort omfang som i disse to sakene, Anne-Kari Tuv leder for inkasso i Finanstilsynet til E24.

– Skulle ikke ha skjedd

Lindorff sier til E24 at de hyppige oppringningene skyldes at personene ved en feil var registrert i systemet deres med samme telefonnummer to ganger. Dermed ble noen av personene ringt dobbelt så mange ganger som planlagt.

– Dette er helt klart noe som ikke skulle ha skjedd, og som er i brudd med god inkassoskikk, og det beklager vi, skriver Bunny Nooryani, som er pressetalsperson for Lindorff, i en e-post til E24.

BEKLAGER: Kommunikasjonsdirektør Bunny Nooryani. Vis mer byoutline Lindorff

Hun sier de har klare grenser for hvor mange ganger de kan ringe en person i løpet av en dag, uke og måned, nettopp fordi de vil unngå urimelig påtrykk til folk.

Nooryani sier de har fulgt opp og imøtekommet Finanstilsynets vurderinger.

Blant annet har de ifølge selskapet gjennomført en «fullstendig og omfattende gjennomgang» av all ringeaktivitet for å sørge for at dette ikke skjer igjen.

– Vi har gjort nye risikovurderinger og styrket kontrollrutinene våre. Vi har også satt grenser for hvor mange ganger vi kan forsøke å ringe én person hver dag. I tillegg har vi rapportert feilen som en IT-hendelse til Finanstilsynet.

