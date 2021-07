Alle Coop-butikker i Sverige holder stengt etter hacker-angrep

Kassasystemet til Coop i Sverige har vært ute av drift siden fredag kveld.

Publisert: Oppdatert for mindre enn 10 minutter siden

Saken oppdateres...

Leverandøren bak Coops kassesystem har havarert etter et hacker-angrep, skriver SVT.

Havariet oppsto fredag kveld, og går utover både kassene ved selvutsjekking og de bemannede kassene. Coop anbefaler derfor at samtlige butikker i Sverige holder stengt på lørdag. Coops butikker i Norge omfattes ikke av problemet.

– Vi har jobbet hele natten, men det er dessverre fortsatt ikke løst, sier Therese Knapp, pressetalsperson for Coop i Sverige, til SVT.

Hun sier at det kan være butikker som ikke har blitt rammet av svikten i systemet, men hun anbefaler likevel at alle butikkene holder stengt.

– Havariet i systemet stammer fra at en av våre leverandører har blitt rammet av et hacker-angrep. Vår oppfatning er at angrepet ikke var rettet mot Coop, men vi har også blitt rammet, sier Knapp.

Hun beklager samtidig til kundene som ikke får handlet hos Coop i dag.

Coop opplyser samtidig til E24 at systemsvikten ikke rammer Norge.

– Vi har en annen kasseleverandør, så vi holder åpent som normalt, sier Silje Alisøy, kommunikasjonsrådgiver i Coop Norge.

Også IT-angrep i USA

Fredag kveld ble det også rapportert om IT-angrep med krav om løsepenger som rammet minst 200 amerikanske bedrifter.

Angrepet kommer idet amerikanerne går inn i helgen hvor de skal feire deres uavhengighetsdag, 4. juli.

– Dette er et kolossalt og høyst ødeleggende angrep på forsyningskjedene, sier John Hammond i sikkerhetsfirmaet Huntress Labs til The Guardian.

Hammond sier at hackerne har angrepet programvare-bedriften Kaseya og brukte deres nettverk til å spre skadelig programvare til andre bedrifters IT-systemer. Kaseya ba sine kunder umiddelbart stenge ned servere med den berørte programvaren.

Omfattende

Coop i Sverige er blant bedriftene som bruker Kaseya, men det er foreløpig ikke bekreftet om angrepene har en sammenheng. Coop i Norge bruker derimot systemene til EG Retail.

Kaseya skriver selv at de antar tjenestene vil være oppe og gå igjen innen de neste 24–48 timene. Selskapet antar at rundt 40 av totalt 36.000 kunder ble påvirket, men holder likevel alle servere skrudd av til en løsning er funnet.

En ekspert på løsepengehacking, Brett Callow, sier at han ikke kjenner til noe annet løsepengeangrep som er like omfattende.

Han sammenligner det med SolarWinds-angrepet i desember da en rekke bedrifter og statlige organer i USA ble angrepet. USA har anklaget Russland for å stå bak angrepet.

Så nylig som to uker siden diskuterte presidentene Putin og Biden begrensninger på hacker-angrep i hverandres land. Biden ønsket å få slutt på russiske hacker-angrep på amerikanske virksomheter.

Dagen rett før hacker-angrepet på Kaseya, publiserte USA og Storbritannia funn om utbredt russisk hacker-virksomhet.