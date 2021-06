Næringsdrivende stiftelser: Må drive en virksomhet av en viss varighet, av et visst omfang og må være egnet til å gi overskudd over tid. Praksisen er at minst to tredjedeler av stiftelsens inntekter må være egengenererte for å anses for å være næringsdrivende. En stiftelse med aktivt eierskap og kapitalforvaltning kan også bli ansett for å være næringsdrivende.

Alminnelige stiftelser: De fleste norske stiftelser faller inn under denne kategorien. De er opprettet ved at en formue, som regel penger eller eiendommer, skal brukes til et bestemt formål. Ofte er disse stiftelsene opprettet gjennom gave eller testamente. Avkastning fra renter og aksjer bidrar til å styrke egenkapitalen i stiftelsen.

Kilde: Stiftelsestilsynet