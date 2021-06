Tror pandemien vil føre til varige endringer i hotellbransjen

Siden Scandic-jobben har Even Frydenberg holdt seg utenfor de store hotellkonsernene.

Even Frydenberg skal nå pendle mellom sin svenske og norske jobb. Vis mer byoutline Johan Nilsson/TT / TT NYHETSBYRÅN

Publisert: For mindre enn 2 timer siden

– Det er mye som har endret seg i hotellbransjen de siste årene, sier Even Frydenberg til E24.

Etter mange år i utlandet, skal han nå tilbake til hotellbransjen i Norge som partner i konsulentselskapet Hotelintel.

– Tidligere har det vært lite innflytelse på bransjen fra utenfor Norden. Både Norge og Sverige har vært veldig fokusert på egne land, men det har endret seg de siste fem årene, sier Frydenberg.

Han tror interessen for det norske markedet blant både internasjonale varemerker og internasjonale turister vil fortsette å øke.

– Norge er sett på som et trygt og godt land å reise på besøk til. Det har blitt bekreftet under pandemien. Det har nesten ikke vært smitte, om du sammenligner med andre land, sier Frydenberg.

Grønnere

Det han mener mangler er en god logistikkløsning for å kunne frakte alle turistene rundt i landet.

– Det er viktig å finne en løsning der det ikke blir overbelastning, som med cruisetrafikken i Geirangerfjorden. Hoteller for disse turistene blir også viktig, sier Frydenberg.

Den tidligere Scandic-toppen tror hotellene må bli grønnere, og mer digitale.

– Nå er mange av menneskene som jobbet for hotellene før pandemien borte, og jeg tror hotellene er klar for å investere i teknologi for å holde kostnadene nede, sier Frydenberg og legger til at forbrukerne også er mer klar for digital kundeservice og digitale hotellnøkler.

Even Frydenberg sier det er gøy å nå kunne jobbe i små selskaper i bransjen han elsker. Vis mer byoutline Johan Nilsson/TT / TT NYHETSBYRÅN

Stengte grenser, periodevis anbefalinger om å droppe reiser innenlands, avlysning av konferanser og store arrangementer og få forretningsreiser har truffet de norske hotellene hardt.

Ifølge Statistisk sentralbyrå var antallet overnattinger på vei oppover frem til pandemien traff i fjor. Selv om det totale antallet gjester har økt noe i 2021 sammenlignet med 2020, er det fremdeles få overnattinger sammenlignet med normalen.

Hele to av tre overnattinger har forsvunnet fra hotellene siden april 2019, viser SSBs tall.

Frydenberg tror at det kan komme varige endringer for bransjen på andre siden av pandemien.

– Vi har en kultur for å dra på store konferanser og seminarer, så det er mange store møtehoteller, som har blitt truffet hardt av pandemien. Jeg tror ikke vi vil komme tilbake og ha like mange store konferanser, hverken i hyppighet, antall eller størrelse, sier Frydenberg.

Han vokste opp i hotellbransjen i Kirkenes, og forlot Norge for å jobbe internasjonalt i 1984. Frydenberg begynte i amerikanske Starwood Hotels & Resorts Worldwide, som senere ble slukt av Marriott. Totalt ble det om lag 25 år hos de store amerikanske kjedene.

Nå er det riktig å vende hjem, mener Frydenberg.

Nordmannen måtte gå fra toppsjefposten i Scandic Hotels Group på dagen i begynnelsen av 2019, etter under to år i jobben.

– Det var egentlig ikke noe dramatikk da jeg forlot Scandic. Vi var bare uenige om hvor fritt administrerende direktør kan handle, sier Frydenberg.

– Når man først tar en slik avgjørelse i et børsnotert selskap, må man handle raskt, legger han til. Nå går han inn som partner i konsulentselskapet Hotelintel, og skal dermed være enda mer i Norge.

To jobber

Nå er planen å dele tiden mellom Hotelintel i Norge, og samtidig være administrerende direktør i svenske Zaplox, som leverer digitale tjenester til hotellbransjen.

– Jeg har vært i jobber hvor jeg har reist utrolig mye, så jeg syntes det var på tide å kunne kontrollere farten litt selv. Og det kunne jeg først da jeg forlot Scandic, sier Frydenberg, og legger til at han fortsatt elsker hotellindustrien.

Nå vil han være med og drive frem endringene i en konservativ bransje.

– Det er kjempespennende å nå kunne jobbe med et lite selskap, det er lettere å bygge strategier, implementere, og se resultater.