Solgte 4000 takeaway-pizzaer i uken

Lofthus Samvirkelag økte inntektene i coronaåret. Samtidig ble det første gang pizzakjeden virkelig måtte låne penger, forteller samvirkelagsbestyrer Eirik Sevaldsen.

Eirik Sevaldsen (t.h) driver restaurantgruppen Lofthus Samvirkelag. Her sammen med Håkan Vik ved fjorårets nyåpnede restaurant Apostrophe. Vis mer byoutline Victor Nicolai / Lofthus Samvirkelag

Publisert: Publisert: I går 19:17

Til tross for måneder med coronastengte restauranter, økte inntektene til Lofthus Samvirkelag i fjor.

Det forklares først og fremst med omsetningsbidraget fra restauranten Apostrophe, som ble åpnet i mai i fjor.

– Den ble en ubetinget suksess fra dag én, sier daglig leder Eirik Sevaldsen. Eller samvirkelagsbestyrer Eirik Sevaldsen, som han selv liker å titulere seg.

I tillegg klarte pizzarestaurantkjeden, med åtte restauranter rundt om i Oslo, å kompensere for nedstenging av byen gjennom økt take away-salg.

– Vi solgte omtrent like mange pizzaer i fjor som året før. På det meste var det vel rundt 4000 take away-pizzaer i uken. Om vi tjente eller tapte på det, vet jeg ikke, vi holdt folk i arbeid, sier Sevaldsen.

Takker banken

Omsetningen kom til slutt på 66,3 millioner kroner – opp fra 63,2 millioner i 2019. Årsresultatet ble imidlertid forverret, fra 985.000 til 258.000 kroner.

Men til tross for et vanskelig år, ble det altså overskudd også i fjor. Sevaldsen takker banken, Surnadal Sparebank, for at det gikk såpass bra.

– Jeg har aldri før om at banken ringer for å høre om man trenger hjelp, sier Sevaldsen.

UTVIDER: Etter nok en restaurantåpning, i mai i år, driver Lofthus Samvirkelag åtte restauranter. Vis mer byoutline Victor Nicolai / Lofthus Samvirkelag

Sant å si har ikke Lofthus hatt særlig mye kontakt med banker i det hele tatt. Eirik Sevaldsen forteller at de stort sett alltid har brukt driftsinntekter til nye investeringer.

– Vi er ikke vant til å ta på oss noe særlig gjeld. I fjor var det første året da vi virkelig måtte låne penger, sier han.

Regnskapet viser at selskapets gjeld økte fra 177.000 kroner i 2019 til 3,5 millioner i fjor.

Underskudd hittil i år

Hittil i år har Lofthus Samvirkelag utvidet med ytterligere én restaurant, på Røa i Oslo.

Nok en bølge med strenge Oslo-restriksjoner har ført til at selskapet har et akkumulert underskudd så langt, men samvirkelagsbestyreren er trygg på at det vil endre seg.

– Om det ikke skjer noe uventet med gjenåpningsplanen, er vi trygge på at vi kan konsolidere det i løpet av året.

Tøffe tak

Eirik Sevaldsen forteller at fjoråret bød på tøffe tak. At det «tærte på både det ene og det andre».

E24s coronaspesial viser at Lofthus har fått utbetalt 572.000 kroner gjennom regjeringens kompensasjonsordning for coronarammede bedrifter.

Han er takknemlig for hjelpen de har fått og mener de har vært heldige i forhold til flere andre i bransjen.

Samtidig kritiserte Sevaldsen ordningen overfor NRK i januar, da han påpekte hvordan Lofthus taper på å ha alle restaurantene samlet i samme selskap.

– Hvis vi hadde organisert hver restaurant med et eget organisasjonsnummer, hadde vi fått støtte, sa han.

I stedet veide de som har gått bra opp for dem som har gått dårlig – og Lofthus-restaurantene fikk mindre enn de kunne fått.