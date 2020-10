Odfjell Drilling boikotter Wizz Air

Wizz Air er fjernet fra reiseportalen til Odfjell Drilling etter at klubbleder og medlemmer reagerte på selskapets uttalelser.

Administrerende direktør Simen Lieungh i Odfjell Drilling reagerte kjapt og fulgte opp forslaget med å kutte ut Wizz Air fra reiseportalen. Vis mer byoutline Heiko Junge / Scanpix

Publisert: Publisert: 15. oktober 2020 17:53

Industri Energi-klubben i Odfjell Drilling tok onsdag initiativ ovenfor selskapet om å slutte seg til rekken av aktører som ikke vil fly med Wizz Air.

– Vi har en del medlemmer som har reagert sterkt på uttalelsene til Wizz Air-sjefen, sier klubbleder Harald Hereid til E24.

– Vi synes det er ubehagelig hvis vi som en seriøs aktør skal bruke et selskap som helt åpent gir uttrykk for at fagforeninger ikke er velkommen, sier Hereid.

Han er rystet over at Wizz Air ikke vil tillate de ansatte å inngå tariffavtaler, når de nå er i ferd med å etablere seg i Norge.

– Slipper vi til slike useriøse arbeidsgivere, risikerer vi at de slår beina under de seriøse bedriftene som ønsker ordnede arbeidsforhold, sier Hereid.

En arbeider om bord på Odfjell-eide Deepsea Atlantic. Vis mer byoutline Tore Meek / NTB

Nye retningslinjer etter uttalelser

Onsdag ettermiddag tok klubbleder Hereid kontakt med øverste administrerende direktør Simen Lieungh.

Han anbefalte selskapet om å droppe Wizz Air fra reiseportalen til selskapet.

Lieungh var kjapp i svingene.

Torsdag var de nye retningslinjene etablert: Wizz Air blir ikke tilgjengelig i selskapets reiseportal, noe som vil si at ansatte ikke kan reise med selskapet.

Odfjell Drilling er at av de største riggselskapene på norsk sokkel og har omtrent 2.500 ansatte i Norge.

Mener Wizz Air har uryddige arbeidsforhold

Under spørretimen på Stortinget onsdag, kom Erna Solberg med en rekke boikott-uttalelser.

– Jeg kommer ikke til å fly med et selskap som nekter arbeidere å organisere seg, sa Solberg.

Hun gjorde det klart at Wizz Air etter norsk lov ikke kan nekte de ansatte å fagorganisere seg.

Bakteppet er uttalelser fra Wizz Air-sjef József Váradi om at Wizz Air «er et flyselskap uten fagforeninger.» Uttalelsen kom da selskapet presenterte sine planer for innenriksruter i Norge.

Váradi mener at fagforeninger gjør selskaper mindre effektive, og at det rammer både skattebetalerne og de ansatte. Han avviser blankt at det er aktuelt å inngå tariffavtaler med fagforeninger hvis han skal ha ansatte i Norge:

– Nei, det er ikke planen. Vi er et flyselskap uten fagforeninger, har Váradi uttalt til E24.

Slår tilbake mot kritikken

«Etter at planene om å starte innenlandsreiser i Norge ble kjent, er det kommet noen uriktige påstander», skriver Wizz Air i en pressemelding sendt ut torsdag formiddag.

Meldingen kom etter onsdagens kritikk fra Solberg.

Videre i pressemeldingen skriver Wizz Air at de respekterer den norske arbeidslivsmodellen og vil overholde det norske regelverket.

– Wizz Air sin selskapskultur er basert på fornøyde kunder og ansatte, som er en forutsetning for å lykkes i luftfartsindustrien, sier personaldirektør Johan Eidhagen.

E24 har sendt Wizz Air en rekke e-poster, men har ikke lykkes med å få noen svar.