Autostore-Hatteland henter 85 millioner til nytt roboteventyr

Den ene har blitt milliardær på robotsystemer, mens den andre har blitt søkkrik på vindkraft. Nå slår Jakob Hatteland og Lars Helge Helvig seg sammen for å satse på et nytt roboteventyr.

Jakob Hatteland fra Nedre Vats satset på nytt roboteventyr. Vis mer byoutline Jon Ingemundsen

Publisert: Oppdatert for mindre enn 40 minutter siden

Eventyret har fått navnet Halodi Robotics - et selskap som jobber med å utvikle menneskelignende roboter som skal inn i helsevesenet, vektertjenester, detaljhandel og etter hvert forbrukermarkedet.

Helvig inn med 20 mill.

Det er Finansavisen som skriver at selskapet nylig hentet 85 millioner kroner i en emisjon, som ble ledet an av vindkraftmilliardær Lars Helge Helvig. Gjennom selskapet sitt, Valinor, skal han ifølge avisen ha spyttet inn i overkant av 20 millioner kroner. Helvig har vært på eiersiden siden 2017, noe som også gjelder Autostore-gründer Jacob Hatteland fra Nedre Vats.

Hatteland har tjent seg søkkrik på robotsystemer for vareplukking og går inn med 10 millioner kroner i emisjonen. Inn på eiersiden kommer også Andenæsgruppen med samme beløp.

– Jeg gleder meg over å se at enda et norsk robotikkselskap er på vei mot global kommersialisering, sier Jakob Hatteland til Finansavisen.

28 ansatte

I emisjonen ble Halodi Robotics priset til 540 millioner kroner. Selskapet holder til i et fabrikklokale like utenfor Moss, og har 28 ansatte med kontorer i Moss, Oslo, Montreal og California.

Ifølge daglig leder og gründer Bernt Børnich skal pengene fra emisjonen brukes til å ferdigstille neste generasjons robotplattform som er under utvikling. Deretter skal den masseproduseres.