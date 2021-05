Nybø vil ikke redegjøre for DNB-dialog: – Skuffende

Næringsminister Iselin Nybø (V) har avvist en anmodning om å orientere Stortinget om hvordan departementet har fulgt opp bankens mangelfulle hvitvaskingsarbeid.

VIL IKKE REDEGJØRE i STORTINGET: Men næringsminister Iselin Nybø (V) åpner for å besvare flere spørsmål om DNB-saken.

Publisert: I dag 17:56

Opposisjonen har bedt Iselin Nybø vise full åpenhet om hva staten har visst og gjort i forbindelse med gjentatte brudd på hvitvaskingsloven i Norges største bank siden 2016.

DNB godtok nylig et overtredelsesgebyr på 400 millioner kroner.

– Det er skuffende at Nybø ikke vil orientere Stortinget og forsøker å skyve denne saken ut i tid, sier Kari Elisabeth Kaski (SV) til E24.

– Vi vil nå gå runder for å se om vi kan samle støtte fra flere partier for å be henne utbrodere departementets eierdialog med DNB, fortsetter hun.

Som største aksjonær i DNB ble Næringsdepartementet allerede for fem år siden orientert om at banken hadde utilstrekkelig kundekontroll, etter at Finanstilsynet avdekket at flere bestemmelser i hvitvaskingsloven ikke var oppfylt.

Tema gang på gang – nekter innsyn

Til tross for at hvitvaskingsarbeid har vært tema i 23 møter mellom DNB og departementet i årene siden, ble det avdekket brudd på lovens krav i nye hvitvaskingstilsyn så sent som i 2020, skrev E24 onsdag.

Både Ap og SV har vært kritiske til at dette kunne skje i en bank som staten er storeier i – og har stilt spørsmål ved om Næringsdepartementet har fulgt opp hvitvasking godt nok i sin eierdialog med banken.

Kaski i SV sendte nylig en formell anmodning om at Iselin Nybø holder en muntlig redegjørelse i Stortinget om saken.

– På nåværende tidspunkt ser jeg det ikke som naturlig å be Stortinget om å redegjøre for saken, skriver Nybø i sitt svarbrev.

Næringsministeren viser til en datofestet oversikt over hvitvaskingsdialog som departemetentet allerede har utarbeidet på forespørsel fra E24.

Oversikten viser 23 ulike møter med DNB om temaet siden 2016, pluss telefonsamtaler og skriftlig dialog.

Departementet har imidlertid nektet E24 innsyn i all skriftlig korrespondanse, med unntak av to brev fra 2017.

Nybø: Har bedt om nytt DNB-møte

Dialogen fra den gangen viser at departementet ba DNB ta grep for å rette seg etter hvitvaskingsloven, hvorpå banken forsikret at opprydningstiltak var rundt hjørnet.

All skriftlig korrespondanse i årene etterpå er inntil videre hemmeligholdt.

IKKE FORNØYD: SVs Kari Elisabeth Kaski mener det er en drøss med ubesvarte spørsmål om Næringsdepartementets håndtering, og er skuffet over at Nybø ikke ønsker å redegjøre for DNB-saken i Stortinget.

I svarbrevet til Kaski forsikrer Nybø at hun likevel gjerne besvarer skriftlige spørsmål om saken, eventuelt spørsmål i spørretimen.

– Som representanten ser, hadde jeg et møte med DNBs styreleder og konsernsjef den 7. mai der temaet var DNBs arbeid med å hindre hvitvasking og Finanstilsynets funn og pålegg. Jeg har også bedt styreleder om et nytt møte over sommeren for å følge opp saken, skriver Nybø.

– Hvordan er det mulig?

SV er ikke beroliget.

– Det er mange ubesvarte spørsmål her, sier Kaski:

– Hvordan er det mulig å ha diskutert DNBs brudd på hvitvaskingsloven i hele 23 møter uten at det har gitt noen resultater? Har departementet overhode gjort noe for å forsikre seg om at DNB har fulgt opp Finanstilsynets påpekninger? Har departementet tatt noen nye initiativer når nye lovbrudd har blitt avdekket?

– Dette må svares på, for Finanstilsynets rapport om DNBs hvitvaskingsarbeid er svært graverende, sier SV-representanten.

Også Ap har varslet oppfølging av saken, og har oppfordret næringsministeren til å «legge alle kort på bordet».

– Jeg mener det er helt naturlig at Stortinget nå stiller spørsmål om dette. At etterlevelsen av hvitvaskingsloven ser ut til å ha sviktet over såpass lang tid, i en bank som staten er storeier i, er meget alvorlig, sa næringspolitisk talsperson Terje Aasland til E24 tidligere denne måneden.