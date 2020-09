Trapper opp pizzakrigen: Håper å selge én million bensinstasjonspizzaer

Peppes inngår pizzasamarbeid med Circle K og blir dermed igjen landets største pizzakjede målt i antall utsalgssteder.

Peppes tar nytt grep i en stadig tøffere norsk pizzakrig. Restaurantkjeden vil tilby takeaway-pizza fra Circle K-stasjoner over hele landet. Vis mer byoutline Hanna Kristin Hjardar / E24

Publisert: Publisert: 19. september 2020 17:29

– Pizzamarkedet vokser fremdeles, og vi må tilby pizza i alle kanaler, sier Peppes-sjef Marianne Lund om restaurantkjedens siste fremstøt.

De siste årene har nye internasjonale pizzakjeder, oppkjøpsfond og gründere satset i det norske markedet. Det har ført til at 50 år gamle Peppes har måttet satse hardere på takeaway og skrudd ned prisene.

Nå trer restaurantkjeden for alvor inn i et nytt territorium.

Peppes som i dag har i overkant av 80 restauranter, har vurdert bensinstasjon-samarbeid i flere år. Etter to år med planlegging har de blitt enige med Circle K og Scandza om et konsept som rulles ut i 230 bensinstasjoner i slutten av måneden.

Målet er å selge én million bensinstasjon-pizzaer det første året, noe som betyr en omsetning på mellom 100 og 150 millioner kroner.

Peppes Pizza inntar Circle K-stasjoner etter to års planlegging. Her på Circle K Økern med Marianne Lund, adm.dir. i Peppes, Ann Helen Våge, markedsdirektør i Circle K og Inger-Lise Eliassen, markedsdirektør i Scandza. Vis mer byoutline Hanna Kristin Hjardar / E24

Går forbi Pizzabakeren

I dag er Pizzabakeren, som er drevet gjennom franchiser, Norges største pizzarestaurantkjede målt i antall utsalgssteder.

Med Circle K-avtalen går Peppes forbi konkurrenten.

– De fleste av bensinstasjonene ligger jo nettopp der vi ikke har restauranter i dag, og der vil vi kunne ta markedsandeler, sier Lund i Peppes.

Også Domino’s har store ekspansjonsplaner. I tillegg ruller Villa Paradiso ut pizzarestauranter med oppkjøpsfond i ryggen, og nylig lanserte Cutters-gründerne sin egen pizzakjede.

Peppes er en del av Umoe Restaurants, der Jens Ulltveit-Moe er største eier. Konsernet har levert svake resultater de siste årene, og hadde et underskudd på 166 millioner kroner i fjor.

Peppes har klart seg bedre. I fjor omsatte kjeden for drøyt 500 millioner og leverte et resultat før skatt på 39,5 millioner kroner.

Investor Jens Ulltveit-Moe eier Peppes gjennom restaurantkonsernet Umoe Restaurants. Vis mer byoutline Terje Pedersen

Ikke redd for merkevaren

Lund tror ikke det er negativt at Peppes-pizzaen nå både finnes i frysedisken og på bensinstasjon, og ikke bare i restaurantlokalet.

– Det vi har sett er at så lenge man holder god kvalitet i alle kanaler, så er det bare en styrke for merkevaren at man er til stede i flere kanaler.

Når Circle K lanserer pizza så mange steder, er det en risiko for at folk velger en billigere takeaway-pizza fra Circle K fremfor i restauranten, noe Lund sier de også har tenkt på.

– Vi har jo selvfølgelig vurdert kannibaliseringsrisikoen, noe vi også gjorde da vi lanserte frossenpizza, og har funnet ut at folk skjønner kategoriforskjellene, noe vi tror også vil være gjeldende her, sier Lund.

– Vi tror det er mulig at noen velger pizza på Circle K selv om det ligger en restaurant like ved, men da tror jeg dette fortrinnsvis vil være de unge, og det er et satsingsområde for oss å nå flere i den målgruppen, så det er i så fall superbra, sier hun.

– Må nå et metningspunkt

– Personlig tror jeg vi må nå et metningspunkt på hvor mye pizza nordmenn ønsker seg, sier handelsekspert og partner i Ey, Arne Matre, om konseptet til Peppes og Circle K.

Han mener det er en risiko for å utvanne merkevaren når man går bort fra det opprinnelige konseptet, men at det er for tidlig å si hva det vil bety for Peppes.

– Det er jo spennende med denne typen allianser hvor vi har to veldig etablerte merkevarer. Det kan gjøre noe med markedet. Jeg tror ikke konkurrentene bare vil sitte å se på dette, sier Matre.

Ann Helen Våge, markedsdirektør i Circle K prøver på Peppes-forkleet, her sammen med Inger-Lise Eliassen, markedsdirektør i Scandza. Vis mer byoutline Hanna Kristin Hjardar / E24

Samarbeid med frossenpizza-leverandør

For å få pizza ut til folket har Circle K og Peppes gått sammen med merkevarehuset Scandza som også står bak frossenpizzaen kjeden har levert til norske dagligvarebutikker de siste årene.

Scandzas markedsdirektør, Inger-Lise Eliassen, sier det ikke blir klassisk frossenpizza som serveres hos Circle K, men hybridpizza som er en kombinasjon av restaurantutgaven og den frosne utgaven, hvor bunnen kommer fryst, men toppingen påføres ved stasjonen.

Ann Helen Våge, markedsdirektør i Circle K, har lenge forsøkt å få pizza inn i bensinstasjonene. Circle K har prøvd uten hell med egne varianter, men Våge har troen på samarbeidet med Peppes.

Bensinstasjonskjedene må stadig gå nye veier for å skaffe inntekter i et marked med stadig færre bensinbiler på veien, og de forskjellige aktørene har satset hardere på mat og drikke.

– Hvordan skal man hindre at etterspørselen ikke blir for stor for dem som jobber ved stasjonen?

– Vi er i beredskap for at etterspørselen kan komme, og vi vet jo ikke hvilke stasjoner som vil få dette mest, det må vi finne ut av etter vi har lansert. Men vi forventer jo at dette vil dra opp omsetningen på en tid på døgnet hvor vi normalt selger mindre mat, sier Våge.