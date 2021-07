Systembolaget har tapt milliarder på fall i norske kunder

STRØMSTAD (E24) Systembolaget doblet inntektene sine under pandemien, men langs norskegrensen er tallene røde. Samtidig kan Vinmonopolet i Halden juble: – Vi trodde ikke at denne veksten var mulig, sier butikksjef Anneli Christiansen.

SVAK VEKST: Mens Systembolaget har gått så det suser det siste året, har Strømstad-filialen kun sett svak vekst. Nå begynner norske kunder så smått å komme tilbake, opplyser butikksjef Alexander Johansson. Vis mer byoutline Geir Olsen

Ine Schwebs

Peder Gjersøe (foto)

I likhet med Vinmonopolet her hjemme, har Systembolaget gått så det suser det siste året. 2020 ble det sterkeste året for den svenske polkjeden noensinne, som nær doblet inntektene sammenlignet med 2019.

Stengte restauranter, stengt uteliv og stengte grenser mot Tyskland og Polen har ført til oppsving for Systembolaget.

Før skatt var Systembolagets inntekter på 597 millioner svenske kroner – kraftig opp fra 304 millioner i 2019.

Men i områdene nær norsk grense, er tallene røde.

– Siden grensene stengte 16. mars i fjor, så har vi opplevd et stort tap i kunder. Det har vært et annerledes år, med tidvis stor uro blant medarbeiderne, sier butikksjef Alexander Johansson på Systembolaget i Strømstad.

NÖJD: Butikksjef Alexander Johansson er glad for endelig å kunne ønske norske kunder velkommen tilbake til Systembolaget i Strømstad. Vis mer byoutline Peder Gjersøe

Etter at grensen ble åpen igjen, har han så smått begynt å bestille inn større mengder varer for å fylle opp reolene og flere ansatte får komme tilbake på jobb.

Spesielt den siste uken har Johansson merket et oppsving i antall kunder, i takt med oppstarten av den norske fellesferien.

Tap langs grensen

I løpet av første kvartal registrerte Systembolaget tap i omsetning av alkoholholdige drikker i samtlige områder som grenser til Norge:

Värmlands län: 20,7 prosent ned

Jämtlands län: 12,6 prosent ned

Norrbottens län: 0,1 prosent ned

I Västra Götaland, der Strømstad ligger, har Systembolagets omsetning økt med 6 prosent. Det er svakere vekst enn i fjor – da lå tallet på 8,6 prosent – og en beskjeden vekst sammenlignet med i andre svenske områder.

Samlet sett økte salget til Systembolaget med 11,1 prosent i første kvartal.

Uro blant medarbeidere

Flere ansatte ved Systembolaget i Strømstad fryktet for permitteringer og oppsigelser, men sentralt tok den svenske polkjeden beslutningen om å beholde alle ansatte.

Til tider har butikkmedarbeidere blitt satt til andre oppgaver, men aldri gått arbeidsløse, forteller butikksjef Johansson.

I 2019 kom 2,2 milliarder av svenske Systembolagets omsetning fra norske kunder – omtrent 6 prosent av den totale omsetningen. Men slik har det ikke vært under pandemien, opplyser Systembolagets pressekontakt Charlotte Näsström Morén.

Hun skriver i en e-post at Systembolaget ikke går inn på hvordan salget har endret seg i hver enkelt butikk, men er klar på at butikkene som ligger nær den norske grensen har tapt kunder i perioden grensen har vært stengt.

– Når det gjelder situasjonen fremover så går vi heller ikke ut med prognoser, men vi følger utviklingen tett, skriver Morén.

Svak oppgang av norske kunder

Men etter at Västra Götaland ble grønt for innreisende nordmenn fredag 2. juli, har butikksjef Johansson i Strømstad registrert en svak oppgang i norske kunder.

– Det er trivelig å se at våre norske kunder til en viss grad er tilbake, sier Johansson.

En av dem er Lars Erik Olsen som har hytte 20 minutter utenfor Strømstad, på svensk side. Han har ikke vært hverken på hytta eller i Sverige på snart to år.

Nå får han endelig tilbake Sverige-ferien, sammen med hele familien.

– Det er jo en del penger å spare, sier Olsen, som har handlet vin og forfriskninger til oppholdet på tre uker.

RIMELIG: Lars Erik Olsen besøker hytta i Sverige for første gang på snart to år og handler forfriskninger til oppholdet. – Jeg hadde med noe vin fra Norge, men det er jo langt rimeligere her, sier han. Vis mer byoutline PEDER GJERSØE

Salgsfest på norsk side

I norske byer nær svenskegrensen har Vinmonopolet sett formidabel vekst så langt i 2021. Samlet sett økte salget med 15 prosent i første halvår målt mot samme periode i fjor.

På Vinmonopolet i Halden økte salget med over 100.000 liter i første kvartal, sammenlignet med første kvartal i i fjor. Det tilsvarer en økning på 48 prosent

– Vi trodde ikke dette var mulig, og at økningen skulle gå over i pinsen for et år siden. Men det har jo bare økt og økt, sier butikksjef Anneli Christiansen.

I juni registrerte Vinmonopolet en svakere vekst enn i de foregående månedene. Målt mot samme periode i fjor, var veksten på 3 prosent i juni.

Vinmonopolet skriver på sine sider at de forventer at veksten flater ut i takt med gjenåpningen av samfunnet.

Økt salg, tross åpne grenser

Men nedgangen har ikke Christiansen sett noe til – ennå.

– Vi har ikke merket at grensene er åpne igjen. Jeg tror nok folk er litt forsiktige fremdeles, og mange vil ikke stå i kø. Det er jo noen timers ventetid på tilbakeveien, sier hun.

Siden pandemien startet har hun så godt som doblet antall ansatte. Normalt er de fire faste på Vinmonopolet i Halden, men i år har fem ekstrahjelper kommet til for å bistå kundestrømmen.

EVENTYRLIG ØKNING: – Vi trodde ikke at denne økningen var mulig, sier butikksjef Anneli Christiansen på Vinmonopolet i Halden. Vis mer byoutline Heiko Junge

– Det er morsomt å være så mange på jobb og det skaper et godt arbeidsmiljø. Det kommer jeg til å savne, for å si det rett ut. Jeg har jo blitt glad i disse ekstrahjelpene og kan nok ikke beholde alle når situasjonen etter hvert normaliserer seg, sier Christiansen.

Forventer flere leveringer til Sverige

Alle Vinmonopolet-butikker som ligger i områder normalt sett sterkt berørt av grensehandel, har sett kraftig vekst. Det har også flere av utsalgsstedene som ligger i typiske hyttekommuner.

– Løypa til Sverige var godt kjørt opp før corona, og den er lett å kjøre opp igjen, sier Ingunn Jordheim som leder Vin – og brennevinsleverandørenes forening (VBF).

MÅ TA GREP: Avgiftskuttet i varer for å hindre handelslekkasje til Sverige holder ikke, mener generalsekretær Ingunn Jordheim i Vin – og brennevinsleverandørenes forening (VBF). Vis mer byoutline Jan Petter Lynau

Stans i grensehandelen førte til en økt omsetning på 8,6 milliarder kroner til norske dagligvarebutikker og Vinmonopolet i 2020, ifølge en rapport fra Virke.

I fjor hadde norske VBF-medlemmer som leverte til grensebutikkene til Systembolaget en nedgang i leveringer på 75 prosent, opplyser Jordheim.

– Vi har ikke eksakte tall på hvordan situasjonen er nå, men vi forventer at det vil bli flere leveringer nå som grensene åpner. Det ser vi jo også på tallene til Vinmonopolet, salget har bremset opp i takt med gjenåpningen, sier hun.