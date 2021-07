Norwegian innfører digital bagasjelapp

Nå kan du sjekke inn bagasjen din hjemme om du reiser med Norwegian. Selskapet bak oppfinnelsen har planer om lynrask ekspansjon.

Norwegian har inngått et samarbeid med det Ålesund-baserte selskapet BagID AS. Dermed kan Norwegian-reisende nå benytte digitale bagasjelapper fra selskapet.

– For BagID AS, er dette et klart gjennombrudd i markedet for flypassasjerer. Dette gir oss videre en solid plattform for ytterligere vekst, uttaler Jan Vidar Nalbant, gründer og daglig leder i BagID.

– Denne nyvinningen er smart og spennende, og vi ser frem til å kunne tilby kundene å sjekke inn bagasjen på forhånd, sier Tor Arne Fosser, konserndirektør for produktutvikling og digitalisering i Norwegian, i en pressemelding.

Med digital bagasjelapp fra selskapet kan kundene sjekke inn bagasjen din hjemme og dermed være ferdig innsjekket før du kommer til flyplassen. I tillegg spores bagasjen med GPS via en mobilapp, slik at kunden kan se hvor bagasjen befinner seg.

Fakta om BagID GO BagID GO er en digital bagasjelapp som lar deg sjekke inn bagasje via mobilen.

Slik kan reisende ankomme flyplassen med ferdig innsjekket bagasje.

Lar også reisende spore bagasjen via GPS med mobilen. Reisende vil motta en varsling om at bagasjen har ankommet sammen med dem. Skulle bagasjen bli borte, kan man se hvor bagasjen befinner seg i mobilappen.

Løsningen er kun avhengig av strøm ved innsjekking. Men går den tom for strøm underveis i reisen vil strekkoden fremdeles vises slik at bagasjen kan identifiseres digitalt.

For den første versjonen av BagID GO monterer man en festeplate som man klikker den digitale bagasjelappen inn i. Versjon 2.0, som kommer i løpet av høsten, skal kunne festes på håndtak.

BagID Go tåler støt, regn og røff bagasjehåndtering.

Skyhøye ambisjoner

Målet til BagID er å erstatte papirlappen fullstendig på sikt. Gründer og daglig leder, Jan Vidar Nalbant, har dessuten ambisjoner om lynrask ekspansjon.

– Vi er såpass fremoverlente at vi satser på å dekke hele Skandinavia i løpet av 2021, før vi ekspanderer videre internasjonalt, forteller Nalbant.

Norwegian betaler per nå ingenting, opplyser han til E24.

Gründer og daglig leder, Jan Vidar Nalbant, kan gå glisende inn i ferien etter et viktig gjennombrudd med Norwegian.

– Men på sikt ser vi for oss å ta betalt halvparten av besparelsen de har i forhold til dagens kostnader, sier Nalbant.

Salg av den digitale bagasjelappen, som flypassasjerene må kjøpe selv, er per nå den viktigste inntektskilden. Flyselskapene gir på sin side BagID tilgang til store kundemasser.

BagID AS har invitert alle flyselskaper i Skandinavia til et gratis samarbeid.

De har allerede samtaler med flere andre flyselskaper, men Nalbant kan ikke være noe mer konkret enn det overfor E24.

– Det blir nok annonsert noen samarbeidsavtaler i løpet av sensommeren og høsten, sier han.

Får støtte fra mange sterke aktører

Siden oppstarten i 2015 det Ålesund-baserte selskapet stadig vokst. I 2018 hentet de 5,5 millioner kroner i en emisjon for å sette i gang produksjon og salg.

– Vi driver for fullt og «ramper opp» produksjon nå. Vi merker godt at etterspørselen tar seg opp i forbindelse med lettede reiserestriksjoner, forteller Nalbant.

Mange aktører er ivrige etter å ta del i den teknologiske nyvinningen. Blant samarbeidspartnerne er Telenor, Microsoft for Startups, Avinor og Vipps.

Selskapet er også med i Microsoft Partner Program og skal inn i Amazon Launch Pad og PWCs Slingshot program. Her får de finansiell støtte og tilgang til konsulenter, rådgivere og mentorer.

De tre gründerne bak BagID AS er Øystein Aarsæther, Jan Vidar Nalbant og Øystein Tvedt, men kun Nalbant og Tvedt er fremdeles aktive i selskapet.

Jan Vidar Nalbant er nest største eier med 28,36 prosent av aksjene. PIR II INVEST AS er dominerende eier med 47 prosent av aksjene. De to andre gründerne bak selskapet, Øystein Tvedt og Øystein Aarsæther, eier henholdsvis 3,17 og 1,65 prosent av aksjene.