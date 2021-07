Seadrill med ny redningsplan: Fredriksen vil stille opp med 50 mill. dollar

Gjeldstyngede Seadrill er enig med sentrale långivere om en redningsplan. Dagens aksjonærer kan bli sittende igjen med 0,25 prosent av selskapet.

JA: John Fredriksen vil fortsette å kjempe for riggselskapet Seadrill, og har forpliktet seg til å gi et lån på over 440 millioner kroner. Vis mer byoutline Luis Enrique Ascui, Reuters

Seadrill er inne i sin andre konkursbehandling i USA på få år.

Lørdag ettermiddag kunngjorde riggselskapet sitt siste grep for å sørge for at det overlever også denne krisen. Like under 60 prosent av långiverne har gitt sin støtte til planen.

– Det har vært en utfordrende prosess for alle. Men vi mener at vi har kommet frem til en balansert løsning som posisjonerer Seadrill i forkant av en konsolideringsbølge som kommer til å komme, sier styremedlem Gunnar Winther Eliassen til E24.

– Vi mener vi med denne planen får et Seadrill som har en kapitalstruktur som er sunn og reflekterer situasjonen i offshore-markedet, fortsetter han.

Det er imidlertid mye som må på plass før redningsplanen er i boks, inkludert en godkjennelse fra konkursdomstolen i Texas.

Planen innebærer at gjelden skal reduseres med omtrent 5 milliarder dollar, eller 44 milliarder kroner. I tillegg skal det hentes 350 millioner dollar i ny kapital.

Dagens aksjonærer vil beholde 0,25 prosent av selskapet dersom planen gjennomføres.

Storeier Fredriksen klar med lån

John Fredriksens Hemen Holding er største aksjonær i selskapet, og har forpliktet seg til å finansiere et usikret obligasjonslån på 50 millioner dollar.

Lånebeløpet tilsvarer rundt 443 millioner kroner. Dette skal under gitte omstendigheter kunne konverteres til 5 prosent av egenkapitalen.

Långiverne som har godtatt avtalen vil garantere for en lånefasilitet på 300 millioner dollar, eller snaut 2,7 milliarder kroner. Disse får rett til omtrent 17 prosent av aksjene.

Pantsikrede långivere omgjør gjeld til annenprioritetslån på 750 millioner dollar og omtrent 83 prosent av aksjene i selskapet.

– Dette gjør at selskapet – når forhåpentligvis denne planen blir godkjent – kan fokusere på å drive, og levere trygg og god service til kunder. Men selskapet som sådan vil ikke endres, sier Eliassen.

– Har tatt tid

Seadrill søkte i vinter konkursbeskyttelse i USA, kalt Chapter 11, for å starte en restrukturering.

Seadrill-sjef Stuart Jackson sier han er fornøyd med å ha oppnådd en konsensusavtale med en stor andel av långiverne, og at dette vil bane vei for en betydelig styrking av selskapets balanse.

– Det har tatt tid å oppnå det rette utfallet, men gjennom prosessen har vi fått sterk støtte fra våre kreditorer, og vi ser frem til å opprettholde dette ettersom de blir våre aksjonærer i tillegg til våre långivere, sier Jackson i meldingen.

Han takker også ansatte, kunder og leverandører.

– Dette engasjementet vil sammen med restruktureringen av balansen gjøre det mulig for Seadrill å komme ut av Chapter 11-prosessen som et sterkere selskap og spille en rolle i den nødvendige bransjekonsolideringen.

Eliassen mener også at riggindustrien trenger konsolidering fordi «det i dag er for mange aktører og for mange assets».

– Denne restruktureringsplanen gjør at Seadrill og balansen vil fremstå som en attraktiv partner for andre drilling-aktører å teame opp med, sier han.

Vurderer oppkjøp fra bankene

Flere banker på eiersiden har signalisert at de vil selge andeler til Hemen, oppgir Eliassen.

TIL TJENESTE: Gunnar Winther Eliassen er en av John Fredriksens nærmeste medarbeidere i Seadrill-styret. Vis mer byoutline Anders Wiklund/TT / TT NYHETSBYRÅN

– Vi er allerede i dialog med banker og andre kreditorer som ønsker Hemen videre som storaksjonær i Seadrill. Det er diskusjon om å kjøpe andeler som kan gjøre Hemen til en større aksjonær i Seadrill.

– Den viktige milepælen med restruktureringsplanen er i fokus nå. Så får vi se hvordan de neste dagene, ukene og månedene går for seg, fortsetter Eliassen.

– Dette er den andre konkursprosessen Seadrill er i og pandemien gjør seg fortsatt gjeldende. Hva er det som gjør at dere fortsetter kampen for Seadrill?

– Hemen var grunnlegger av Seadrill for 17 år siden. Vi ønsker å støtte selskapet i en historisk utfordrende tid. Til tross for et skifte i offshore-rigg-industrien vil den fortsatt spille en rolle i fremtiden. Vi vil at Seadrill tar en ledende posisjon i det markedet.