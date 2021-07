Dette bygget er solgt for 700 millioner

For fire år siden kjøpte Storebrand Statens Hus på Lagårdsveien for rundt 700 millioner kroner. Nå legger de samme sum på bordet for nabobygget Skattens Hus.

Skattens Hus på Lagårdsveien har fått ny eier. Vis mer byoutline Anders Minge

Publisert: Publisert: For mindre enn 30 minutter siden

– Vi har eid nabo-eiendommen siden 2017 og har lenge ønsket oss Skattens hus. Vi har stor tro på Paradis-området fremover og i tillegg ser vi at det er synergier å hente på et samlet eierskap av disse to eiendommene. Vi har en god del offentlige leietakere i vår portefølje, noe vi er svært tilfreds med, og som vi er satt opp til å betjene på en god måte, sier leder av Storebrand Eiendom, Truls Nergaard, til Aftenbladet/E24.

20.000 kvadratmeter

Han ønsker ikke å kommentere kjøpesummen, men for fire år siden betalte Storebrand rundt 700 millioner kroner for Statens Hus - en eiendom som er omtrent like stor som Skattens Hus. Etter det Aftenbladet/E24 kjenner til, skal prisen ligge på omtrent samme nivå.

Det var nettstedet Estate som først meldte om storsalget i Stavanger.

Skattens Hus sto klart i 2007. Vis mer byoutline Jan Tore Glenjen

Med kjøpet av Skattens Hus, øker Storebrand eiendomsfond sin portefølje til 20 eiendommer med en samlet verdi på 15 milliarder kroner. Fondet kjøper Lagårdsveien 46 fra et Pareto Securities-syndikat (sammenslutning av selskaper med et felles formål), som har eid den siden 2006. Eiendommen er på rundt 20.000 kvadratmeter og er leid ut til Skatteetaten.

Storebrand Eiendom forvalter fond og porteføljer med en samlet verdi på over 50 milliarder kroner. Det gjør de til Norges største ubelånte eiendomsfond.

Statens Hus eies også av Storebrand. Det er nabobygget til Skattens Hus på Lagårdsveien. Vis mer byoutline Jarle Aasland

Hermansen cashet inn

I 2017 kjøpte altså Storebrand også Statens Hus. Totalt har altså selskapet investert i overkant av 1,4 milliarder kroner i de to naboeiendommene på Lagårdsveien like utenfor Stavanger sentrum. Statens Hus ble ferdigstilt i november 2010, og det totale arealet er på 20.500 kvadratmeter fordelt på syv etasjer.

Den gang var Herfo Finans, som er eid av Yuhong Hermansen, den største eieren i det såkalte selgersyndikatet. Enken etter Folke Hermansen kunne dermed innkassere en gevinst på flere hundre millioner kroner.

– Har tatt seg opp

Etter en litt trå start på året, har salg av næringseiendom i Stavanger-regionen tatt seg bra opp den siste tiden.

– Tendensen har vært lik de siste to-tre årene; året begynner litt trått, men så skyter aktiviteten fart sommeren og utover, sier leder for Næringseiendom i Eiendomsmegler 1, Jan Inge Røyland.

Jan Inge Røyland, leder for Næringseiendom i Eiendomsmegler 1. Vis mer byoutline Jonas Haarr Friestad

Hitecvision solgte

For bare to uker siden ble eiendommen i Kanalsletta 8 på Forus solgt. Kjøper var Geir Sverre Stoutland gjennom selskapet Stout Real Estate, mens selgerne var Hitecvision og IDS Invest.

– Eiendommen er på 15.000 kvadratmeter og har et stort utviklingspotensial, sier Stoutland, som ikke ønsker å kommentere kjøpesummen.

Aftenbladet/E24 kjenner likevel til at den ligger på mellom 150 og 250 millioner kroner.

Ertvaag-familien kjøpte

I april ble kombinasjonsbygget i Ljosheimvegen 1 i Sola solgt fra DNB til et NRP-syndikat. NRP er et ledende norsk selskap som driver med investeringer i eiendom, shipping og offshore.

Eiendommen i Ljosheimvegen er 100 prosent utleid til Hitec Products AS. Kjøpesummen er ukjent.

Også i mars ble en stor eiendom solgt i Stavanger-regionen. Denne gangen var det selskapet Hinna Park AS som la 375 millioner kroner på bordet for Kanalpiren i Hinna Park. Selger var Oslo Areal AS, som i 2010 kjøpte eiendommen for 410 millioner kroner.

«Hinna park opplever som de øvrige områdene at etterspørselssiden er svekket, men har likevel fått på plass en hel rekke avtaler. I første kvartal i år har Camar og Entra ytterligere styrket sin posisjon i området ved å kjøpe Kanalpiren av Oslo Areal. Med dette grepet vil de kunne tilby større arealer, selv om Fjordpiren begynner å fylles opp. Et offensivt grep, som tydelig tilkjennegir optimismen for områdets videre vekst», skriver Newsec i en fersk rapport.

Kanalpiren i Hinna Park ble solgt for 410 millioner kroner i 2010 til Oslo Areal. I mars ble det kjøpt tilbake av Hinna Park AS for 375 millioner kroner. Vis mer byoutline Pål Christensen

Transaksjoner for 1,7 mrd.

Newsec er et selskapt som tilbyr eiendomsbesittere, investorer og leietakere et bredt spekter av tjenester innen eiendomsforvaltning og rådgivning. Selskapet har rundt 60 milliarder kroner til forvaltning og gjennomfører transaksjoner for cirka 50 milliarder kroner i året.

I den ferske rapporten konkluderer Newsec med følgende hovedpunkter om transaksjonsmarkedet i Stavanger-regionen: