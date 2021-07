Røkkes nye IT-satsinger gjør Aker-toppene rike

Akers konsernsjef Øyvind Eriksen sitter på aksjer verdt 210 millioner kroner bare i datterselskapet Cognite alene. Kjell Inge Røkke lar ledere og ansatte bli medeiere i alle Akers nye IT-selskaper.

Konsernsjef Øyvind Eriksen (foran t.v.) er blitt rik på å jobbe med Kjell Inge Røkke (t.h.). Men trolig er de begge overrasket over at så mye av rikdommen kommer fra et bare fire år gammelt IT-selskap. Vis mer byoutline Morten Uglum

Publisert: Oppdatert for mindre enn 1 time siden

Når Kjell Inge Røkkes børsnoterte investeringsselskap Aker ASA fredag morgen legger frem regnskapet for 2. kvartal, vil IT-selskapet Cognite bidra sterkt positivt.

Verdien av Akers aksjer i Cognite har steget med fire milliarder kroner på bare ett kvartal.

Én som kan glede seg spesielt mye over dette, er Akers konsernsjef Øyvind Eriksen.

Eier Cognite-aksjer for 210 mill. kr

Sommeren for tre år siden fikk Eriksen kjøpe aksjer direkte i Cognite. Aker solgte da to prosent av aksjene i datterselskapet til Eriksen. Både da og nå er Eriksen styreleder i IT-selskapet.

Prisen per aksje var, ifølge Aker, den samme som nyansatte i Cognite i 2018 da fikk kjøpe til.

Eriksens selskap Erøy AS betalte litt over halvannen million kroner for aksjene, viser regnskapene til selskapet.

Siden den gang har verdiene i Cognite mangedoblet seg.

Prisingen i den siste kapitalutvidelsen i mai, mot det amerikanske ventureselskapet TGV, var så høy at Eriksens aksjer i Cognite nå er verdt over 210 millioner kroner.

Det er 70 millioner kroner mer enn børsverdien av Eriksens direkte aksjeeie i Aker. Børsverdien av hans aksjer i Aker er før fremleggelsen av tallene for 2. kvartal rundt 140 millioner kroner.

Øyvind Eriksens aksjer i datterselskapet Cognite er mer verdt enn hans aksjer i morselskapet Aker ASA. Men Eriksen eier også utbyttegunstige aksjer i Akers morselskap TRG Holding. Vis mer byoutline Terje Pedersen / NTB

– Nyttig at styreleder ble medeier

Eriksen ønsker ikke selv å kommentere at hans aksjer i Cognite er blitt verdt over 210 millioner kroner på bare tre år.

Pressekontakt Atle Kigen i Aker skriver imidlertid følgende i en e-post:

«Øyvind Eriksen har vært en drivkraft i etableringen og utviklingen av Cognite siden forretningsideen om et industrielt programvareselskap ble unnfanget i 2016». (...) «Aker så det som nyttig og viktig at styrelederen ble medeier i Cognite.»

På spørsmål om det kan oppstå noen styringsmessige problemstillinger ved at konsernsjefen har så store verdier i ett av Akers mange datterselskaper, svarer Kigen:

«Journalistisk fantasi kan konstruere teoretiske problemstillinger. Men i praksis er det intet problem. Aker er opptatt av å skape verdier for alle aksjonærer.»

Er god for langt over en halv milliard kroner

Selv om Eriksen eier for mer i Cognite enn i Aker målt i direkte aksjeverdier, så er han også investert i Aker gjennom en liten eierandel i selskapet TRG Holding.

Verdien av denne eierposten kommer helt an på størrelsen på utbyttene fra Aker fremover. Men gitt de store utbyttene til nå, så er Eriksens aksjer i TRG Holding verdt over 200 millioner kroner de også. Det er ved bruk av en svært konservativ modell for verdsettelse.

Samlet har derfor Akers konsernsjef verdier i ulike Aker-selskaper for godt over en halv milliard kroner.

Lervik eier aksjer for nær milliarden

Til tross for alt dette, så er likevel ikke Eriksen den aller rikeste av Røkkes mange ledere.

Den aller rikeste, hittil, er Cognites gründer og toppsjef John Markus Lervik.

Basert på prisen pr. aksje som amerikanske TGV betalte i mai, så eier Lervik Cognite-aksjer verdt 985 millioner kroner.

Tre direktører i Cognite, som alle er regnet som Lerviks medgründere, eier også aksjer for mellom 120–200 millioner kroner hver.

Røkke har tidligere uttalt til Aftenposten/E24 at han tror Cognite på sikt vil bli Akers mest verdifulle eiendel.

Enn så lenge er det oljeprodusenten Aker BP. Der sitter Aker på aksjer nå verdt 38 milliarder kroner.

John Markus Lervik og hans team i Cognite kan gjøre at det meste av Røkkes formue som var skapt på fisk, om noen år vil være IT-basert. Vis mer byoutline Vidar Ruud / NTB

Ledere får kjøpe i nær nyfødte Aize

Røkkes aller siste store IT-satsing er gjennom programvareselskapet Aize.

Aize skal digitalisere planlegging og gjennomføring av store prosjekter samt koble leverandører i driftsfasen.

I et stort intervju Røkke gjorde med E24 i februar, fortalte Akers hovedeier og styreleder at Aize vil omsette for rundt 300 millioner kroner i år. Og at selskapet etter hvert skal på børs.

– De har en enorm vekst foran seg. Vi er villig til å stille med kapitalen som trengs, sa Røkke da til E24.

Også her får ledere og andre ansatte kjøpe aksjer.

Styreleder og tidligere investeringsdirektør i Aker, Ola Snøve, eier nå 2 prosent av Aize. Administrerende direktør Jarle Skrebergene eier 1 prosent.

Og ytterligere 15 andre ansatte eier til sammen 3,7 prosent av aksjene i dette purunge IT-selskapet.

Kan Aize bli et nytt IT-eventyr?

Disse 15 og administrerende direktør Skrebergene fikk kjøpe aksjer i en emisjon tidligere i år.

Basert på prisen per aksje som de betalte, så prises egenkapitalen i Aize til 50 millioner kroner etter emisjonen.

Det er ennå veldig, veldig langt opp til prisingen av Cognite på nå nær 14 milliarder kroner.

Over 100 ansatte i Cognite er nå aksjemillioner i eget selskap, kunne Aftenposten/E24 fortelle i juni.

Men om vi spoler kjapt tilbake til 2018, da Eriksen fikk kjøpe 2 prosent av Cognite for 1,5 millioner kroner, så var ikke Cognite den gangen priset til så mange titalls millioner kroner heller.

Adm. direktør Skrebergenes ene prosent kan bli mye verdt dersom Aize klarer å kopiere bare noe av Cognites kometferd.

Kjell Inge Røkke (t.v.) og administrerende direktør Jarle Skrebergene i det unge IT-selskapet Aize. Vis mer byoutline Fredrik Solstad

Varsler mer medeierskap

Aizes styreleder Ola Snøve har også gått inn med en eierandel i Akers helt nye satsing på bitcoin. Snøve skal eie 10 prosent av det nye datterselskapet Seetee.

Seetee har investert en halv milliard kroner i bitcoin.

De tre operative lederne i Seetee har fått kjøpe seg inn i et datterselskap av Seetee igjen.

Akers pressekontakt Atle Kigen varsler i en e-post at modellen med eierskap til ledere og ansatte, vil bli utvidet til enda flere selskaper fremover:

«Medeierskap sammen med partnere, nøkkelpersoner og ansatte er verdiskapende incentiver. (...) Som største eier i 13 børsnoterte selskaper ser vi at aksjeordninger for ansatte forener interesser og inspirerer til ekstra innsats. Betydningen av medeierskap og ansatteaksjer er også viktig for oppstartsselskaper som Cognte, Aize, Seetee og flere vil følge.»