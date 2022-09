Pia Tjelta, Vanessa Rudjord og Synnøve Skarbø.

Når utsiden påvirker hva du føler på innsiden

Det bør ikke overraske oss at Tjelta, Rudjord og Skarbø trekker seg. Allerede ved lanseringen var det klart at selvfølelsen sitter på utsiden.

Ida Aalen Gründer og medieviter

Min første reaksjon over at trioen Tjelta, Rudjord og Skarbø trakk seg fra skjønnhetsklinikken Nomi Oslo, var vantro.

Jeg hadde ikke gitt lanseringen oppmerksomhet i sosiale medier fordi jeg mistenkte noe av det samme som Stine Camilla Bjerkestrand påpekte i kom24 tidligere i dag: «En kan spørre seg om bruken av begrepet kvinnehelse var et strategisk kommunikasjonsgrep».

Klinikken selger en rekke tjenester det knapt er lovlig å reklamere for, men all PR-en disse uttalelsene ga, var reklame i massevis.

Jeg tenkte at de var skarpe damer, som gjennom lange karrierer har vist at de er kløktige på kommunikasjon. Ved også å snakke om kvinnehelse, kunne de forsøke å dytte diverse mer eller mindre inngripende prosedyrer inn i det såkalte Overton-vinduet. Det er et begrep som beskriver hvilke ytringer som i det hele tatt blir sett som gangbar mynt i samfunnsdebatten.

Kanskje var målet deres at prosedyrer for å bekjempe visuelle tegn på aldring skulle bli mer innafor å snakke om utenfor skjønnhetssalongene. Jeg tenkte at det kanskje var damer som var lei av å bruke penger på skjønnhetsbehandlinger — når det åpenbart er så mye penger å tjene på det. At kvinner ikke bare skulle ha en hånd på rattet, men også en på kassaapparatet.

Teorien om de kløktige forretningskvinnene faller sammen når trioen trekker seg. Hva slags boble har de levd i hvis de ikke så disse reaksjonene komme? I hvert fall en boble som sprakk.

Pressemeldingen som annonserer at de forlater selskapet, bekrefter ironisk nok at det handler om utsiden. Det er ikke stort sett mer å spore av anger i pressemeldingen, enn en anger over hvordan lanseringen ble seende ut.

Om trioen forsøkte å utvide mulighetsrommet for hva man kan si om skjønnhets- og aldringsinngrep i offentligheten, var det i hvert fall mange som sto klare til å påpeke hvor grensen burde gå. Noe av det mest påfallende i kritikken trioen har fått, er hvor mange som har understreket at om noen ønsker å bruke fillers eller Botox, så er det helt greit. Det er din sak. Bare ikke kall det kvinnehelse.

Derfor overrasket det meg altså da trioen trakk seg. De fikk først og fremst kritikk for lanseringen, ikke for businessen. Om en uke eller to hadde stormen vært over, men eierandelene kunne de beholdt.

Men det ville kanskje ikke sett så bra ut?

Så lærdommen består: Hvordan det ser ut på utsiden, påvirker hvordan du føler det på innsiden.