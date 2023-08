Taper en halv mill. på Fantasy-satsing

For første gang satser Norsk Tipping på en sesong med Fantasy Premier League, men lanseringen går ikke helt smertefritt.

SATSER: Norsk Tipping satte to millioner i en garantert premiepott i det nye Fantasy Premier League-spillet. Men innsatsen ble bare på 1,5 million.

Rundt 6000 nordmenn har blitt med på årets sesong av Norsk Tippings satsing på Fantasy Premier League, der man velger ut spillere fra ulike lag man tror vil gjøre det bra i reelle fotballkamper.

I premiepotten lokkes det med to millioner kroner, der én million går til vinneren og det er premie til de 800 beste lagene.

Summen for å bli med er på 250 kroner. Når sesongen sparkes i gang, er det altså litt i underkant av 6000 spillere med. Dermed har de en inntekt på 1,5 millioner kroner.

Med andre ord går satsingen med et tap på rundt en halv million kroner.

Tapet på en halv million dekkes som driftskostnader, opplyser Norsk Tipping.

– Dette er en del av lanseringskampanjen vår, en investering i en premiepott og en måte å gradvis bygge opp større kundebase gjennom sesongspill og daglige varianter. For å si det enkelt: Vi prioriterer heller premiepotten for å øke attraktiviteten på tilbudet enn reklamekostnader i denne omgang, sier Hans Erland Ringsvold, leder for Norsk Tippings Spilloperasjon, til E24.

Norsk Tippings Fantasy Premier League ligner på den originale, men med enkelte forskjeller.

Håper det skal gå rundt

Norsk Tipping regner med at mange av dem som blir med, kommer til å forbli aktive. Flere hundre tusen nordmenn deltar i det offisielle Fantasy Premier League-spillet. Varianten til Norsk Tipping har noe endrede regler og salgssummer.

– Vi har håper at det skal gå rundt likevel i sum, men i akkurat det sesongspillet på Fantasy taper vi penger, sier han.

Ringsvold betegner starten som stille og forsiktig, og at de ikke har gjort stort mer enn å lansere produktet.

– Vi har prøvd å skape litt oppmerksomhet uten at det går på store markedsføringsmidler. Da laget vi det vi kaller en garantipott. Det er en måte å skape et attraktivt sesongtilbud på, sier Ringsvold.

Vil være lovlig alternativ

Norsk Tipping hadde gjennom vinteren Fantasy-tilbud fra runde til runde, der man kan velge ut spillere og satse penger. De har også hatt Fantasy-spill på Eliteserien.

Ringsvold sier at bakgrunnen for Fantasy-satsingen er at de har sett et tydelig behov for et regulert og lovlig tilbud innenfor Fantasy-spill med pengeinnsats.

– Det er mange i Norge som har stor interesse for Fantasy-spill. Både i vanlige former og som en form for underholdning uten pengeinnsats, men også med penger, noe som ikke er tillatt utenfor det regulerte spillemarkedet. Det er mange Fantasy-spillere som ønsker å spille med ekte penger. Her kommer Norsk Tipping inn i bildet, fastslår han.

– Det er viktigere for oss å ha et regulert alternativ som gjør pengespill på Fantasy lovlig, enn å tjene stort på det.