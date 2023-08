Gustav Witzøe truer med Norge-exit: - Foreløpig biter vi oss fast i håp om ny regjering

Laksemilliardæren langer ut mot regjeringens innføring av lakseskatten og truer med å flytte ut av landet.

Kopier lenke

Kopier lenke

Del på Facebook

Del på Facebook

Del med e-post

Del med e-post

Saken oppdateres.

– Ennå har ikke de som skal være våre fremste tillitspersoner fått gleden av å jage noen av Kvarvkonsernets eiere ut av landet. Hva fremtiden bringer vet ingen, heller ikke om våre eieres bostedsadresse.

Gustav Witzøe er største eier i Salmar gjennom sitt investeringsselskap Kvarv. I årsberetningen trur han med å flytte ut av landet.

– Foreløpig biter vi oss fast, i håp om en ny regjering og et nytt flertall på Stortinget om to år. Det setter tålmodigheten på prøve men vi har fortsatt troen på å gjøre det umulige mulig i landet vi er så glade i, selv om vi for tiden dessverre har en regjering som er mer interessert i å gjøre det mulige umulig, skriver han.

Stortinget vedtok lakseskatten 31.mai i år. Grunnrenteskatten på havbruk som den formelt kalles innebærer en særskilt skatt på 25 prosent på grunnrenten i oppdrett av ørret og laks.

Dette er grunnrenteskatten Regjeringen innfører en særskilt skatt på 25 prosent på grunnrenten i oppdrett av ørret og laks.

Grunnrenten defineres som verdien av en felles naturressurs, og viser seg som ekstra overskudd i bedrifter som gjennom konsesjoner får utnytte ressursen.

Verdsettelsesrabatten i formuesskatten økes fra 50 prosent til 75 prosent.

Vertskommunene og -fylkene sikres en høyere inntekt fra Havbruksfondet for 2023. Fordelingen gjør at 45 prosent går til staten og 55 går til vertskommuner- og fylker.

Produksjonsavgiften økes til 90 øre per kilo.

I tillegg fremmes det flere anmodningsforslag for å styrke miljøprofilen og bidra til teknologiutvikling. Vis mer

– Så oss inn i øynene

– Et kraftig sugerør inn i bedriftene ved grunnrenteskatten som har en innretning, og et nivå som ingen av våre utenlandske konkurrenter er utsatt for, skriver Witzøe om lakseskatten.

I beretningen skriver han videre at det var en trist dag da Norge innførte skatten. Han mener at kystens folk burde vært mer skeptiske til den sittende regjeringen.

– Ledende politikere (som nå styrer landet) kom på besøk før siste stortingsvalg, så oss inn i øynene og lovte at grunnrenteskatten ikke skulle bli innført. Sunn fornuft tilsa at de snakket sant. Ingen andre land har blitt utsatt for en slik skatt, og de fleste land er opptatt av å styrke sin industri, ikke tappe den for kapital, skriver Witzøe.

Han refererer til Finansavisens utregning som tilsier at Kvarv må betale én million kroner hver dag i ekstra skatt for å bo i Norge. Kvarv kan notere seg et resultat etter skatt på 2,4 milliarder kroner i 2022, viser årsregnskapet.

– En million ekstra om dagen eller mer for å trygge arbeidsplassene og bygge norsk industri hadde kommet godt med for Kvarvkonsernet og for norsk verdiskapning og sysselsetting.

Selskapet vedtok ut et utbytte på 1,5 milliarder kroner i 2022.

– For 2021 vedtok Kvarv et utbytte på 1,25 milliarder kroner for å kunne betale de norske eierskattene i en treårsperiode. Krone for krone er dette penger som ellers ville gått til industribygging og investeringer. Denne tappingen av verdier i en ledende industriklynge på norskekysten betyr tapte muligheter for Norge, skriver laksemilliardæren.

– Vinn-vinn

Forslaget om lakseskatten fikk etter en lang dragkamp til slutt nok støtte til flertall på Stortinget. Ap, Sp, Venstre og Pasientfokus sikret flertallet.

– Fremtiden for næringen er god, for det er dyktige folk og et fantastisk produkt som skaper store overskudd, sa finansminister Trygve Slagsvold Vedum (Sp) til E24 etter avstemningen.

Han la til at det i år er enda større overskudd enn vi har vært vant til.

– Det er kjempebra, for dermed vil de som er i næringen tjene mer og fellesskapet få mer. Det er en vinn-vinn-situasjon når overskuddene er så store som i denne næringen, sa finansministeren.

Regjeringen ønsket i utgangspunktet et bredt forlik, uten at det har vært mulig.

Høyre og Frp er ikke for grunnrenteskattmodellen. Helge Orten (H) har sagt at «det vil være et poeng for oss å senke skatten ytterligere» og vurdere andre modeller hvis de kommer til makten. KrF er for grunnrenteskatt, men mener 25 prosent er for høyt.

Dermed kan det bli nye runder om lakseskatten i årene som kommer.