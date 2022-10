Voldsom prisvekst for billeie: – Prognosene er gode

Voldsom prisvekst for utleie av leiebiler, utleiefirma setter rekord i omsetning i år.

BOMBEROM: Asbjørn Jørgensen, daglig leder i Tromsø Bilutleie, leier nå ut flere biler enn før pandemien. Nå utvider han virksomheten og har kjøpt bilbygget på Strandskillet i Tromsø sentrum, et bygg med eget bomberom.

Inntektene fra utleie av biler fra norske flyplasser er nå større enn før pandemien. I juni, juli og august i år rapporterte bilutleieselskapene på norske flyplasser høyere omsetning enn i 2019.

– I juni, juli og august har omsetning fra bilutleie via flyplassene ligget over 2019-nivå. Vi i Tromsø var oppe på 2019-nivå allerede i mars i år, sier Asbjørn Jørgensen, daglig leder i Tromsø Bilutleie.

Han leier ut biler for selskapene Avis og Budget i Tromsø, og anslår at inntektene i år øker til rekordhøye 42 millioner kroner. Det er nær dobbelt så mye som i kriseåret 2020, da hele bilutleie-bransjen var hardt rammet av korona.

Jørgensen har leid ut biler i Tromsø i 30 år, og forteller at årets omsetning blir høyere enn i årene før pandemien. Inntektene fra bilutleie via Tromsø lufthavn har økt med 70 prosent i løpet avd e fem siste årene.

Og utsiktene til videre vekst er gode. Hotellene i Nord-Norge rapporterer også om høyere belegg i høst enn før pandemien.

– Tromsø er øverst på lista til mange og det er lett å reise hit, så prognosene er gode, sier Jørgensen.

DEKKMANN: Asbjørn Jørgensen, daglig leder i Tromsø Bilutleie, leier ut biler for selskapene Avis og Budget i Tromsø, og anslår at inntektene i år øker til rekordhøye 42 millioner kroner. Her står han i selskapets dekkhall inne i Tromsøfjellet.

Vekst på 45 prosent

Avinor opplyser at inntektene for bilutleie ved Tromsø Lufthavn er 45 prosent høyere i september i år enn i september 2019.

– For Tromsø lufthavn er svaret helt klart ja, her ser vi ser en sterk og klar omsetningsvekst, uttaler Roy Ødegård i Avinor i en epost til iTromsø.

Han er kategoriansvarlig for leiebil og kollektivtransport i Avinor, og har oversikt over omsetningen som leiebilfirmaene rapporterer inn til Avinor.

Flere utleieselskaper kvittet seg med biler under pandemien. Krig og krise har ført til lengre leveringstid på nye biler. Nå fører knapphet på leiebiler til høyere priser for å leie bil.

– Det stemmer at omsetningen hittil i år er høyere enn i 2019. Dette skyldes blant annet knapphet på leiebiler og at prisene per leieforhold er høyere i 2022 enn i 2019, uttaler Ødegård.

VEKST: Roy Ødegård i Avinor forteller at prisene har økt kraftig for bilutleie ved norske flyplasser.

Ved Tromsø lufthavn har antall utleie av biler gått ned med 30 prosent siden 2019, likevel har omsetningen på samme tid økt med 15 prosent.

Årsaken er at prisen per leieforhold både i Tromsø og landet forøvrig har økt med 45 prosent, ifølge Avinor.

Tromsø har høyere vekst enn resten av flyplassene i Norge. I snitt ligger inntektene fra bilutleie ved norske flyplasser hittil i år ni prosent over nivået i 2019.

– Økt pris per leieforhold skyldes også at deler av forretningstrafikken og dagsleie har forsvunnet, og at hvert enkelt leieforhold derfor er lengre enn det vi sammenligner mot i 2019, uttaler Ødegård.

Inntektene fra bilutleie ved norske flyplasser lå ved utgangen av september på vel 130 millioner kroner, opp fra 100 millioner kroner på samme tid i 2019, og over dobbelt så høyt som i september 2020.

Må planlegge kjøp 18 måneder frem i tid

Knapphet på nye biler skyldes blant annet global mangel på mikrobrikker og påfølgende leveranseproblemer for bilprodusentene.

Flere bilselskaper med underleverandører i Ukraina sliter med å levere nok biler, og leveringstiden på enkelte bilmerker er doblet fra seks til 12 måneder.

– Det er knapphet på biler. Før kunne vi planlegge bilkjøp med et halvt års horisont. Nå må vi planlegge 12 til 18 måneder fram i tid for å bestille og kjøpe bil, sier Jørgensen.

– Vi får tak i bil, men kanskje ikke alle de bilmerkene vi hadde ønsket, legger han til.

Kjøper eget bygg

Mens mange næringsdrivende i Tromsø flytter ut av sentrum, satser Jørgensen friskt og utvider driften i bykjernen.

Selskapet kjøpte forrige uke bilbygget i Strandskillet i Tromsø sentrum, for 11 millioner kroner. Her skal de gjøre plass til lading for El-biler, i tillegg til drift, vask og parkering av leiebilene.

– Det har sentral beliggenhet og er et perfekt bygg for oss. Det har tre haller med vaskehall og eget dekkhotell.

Bygget er et av de få i Tromsø med eget bomberom, bygget under den kalde krigen, og tilfredsstiller ikke dagens krav. Bomberommet er en lang tunnel innover i Tromsøya, og innerst er det en rundkjøring for å snu og kjøre ut.

– Det har vært et bomberom. Det er en lang tunnel.

– Hvor lang er den?

Det er god plass til 25 utleiebiler, sier Jørgensen.

Selskapet overtok lokalene i sommer, og vil bruke mer penger på å renovere lokalene, nå som de selv eier eiendommen.