Meglerhus med nytt Sveits-selskap

ABG Sundal Collier starter et nytt selskap i Sveits etter rikingenes utflytting. Flere meglerhus vurderer lignende grep.

HEI SVEITS: Peter Straume ABG Sundal Collier droppet jobben som Norgessjef og flyttet. Nå jobber han i investeringsbankens Sveits-selskap.

Meglerhuset ABG Sundal Collier etablerer et nytt datterselskap i Luzern i Sveits.

Peter Straume, tidligere Norgessjef i meglerhuset, er sjef for selskapet, ved navn ABG Sundal Collier AG.

Straume jobber gjennom datterselskapet med oppkjøp og sammenslåinger, samt ulike transaksjoner for meglerhusets kunder. Han arbeider med å følge opp dagens og potensielt nye kunder.

Selskapet har også mulighet til å delta i markedsføring, «pitcher», relasjonsbygging, og lignende.

– Vi valgte å etablere datterselskapet i Sveits i forbindelse med at Straume besluttet å flytte, sier kommunikasjonssjef Anna Tropp i ABG Sundal Collier.

Fikk grønt lys

I desember i fjor kom det frem av en børsmelding at Straume går av som Norgessjef.

I meldingen gikk det frem at Straume skulle fokusere på kunder og transaksjoner innen teknologi, media og telekom.

E24 har vært i kontakt med Straume på telefon fra Sveits, men han ønsker ikke å kommentere saken.

Opplysningene om det nye datterselskapet går frem av et brev til Finanstilsynet datert 31. mars i år. Avsender er advokatfirmaet Wiersholm, som representerer meglerhuset.

I brevet søker ABG Sundal Collier om å få etablere datterselskapet. I et svarbrev fra Finanstilsynet datert 19. april i år får meglerhuset tillatelse til å etablere det.

ABG opplyser at det ikke har planer om å utvide kontoret i Sveits med flere ansatte utover Straume.

– Handler om å være der kundene er

Mens ABG allerede er i gang på kontoret i Sveits, vurderer flere andre å ta lignende grep.

DNB melder om en kraftig økning i antallet «private banking private bankingde rikeste og mest lukrative kundene i banken. Her må man ha minst ti millioner kroner i fri kapital for å få innpass.»-kunder som har flyttet til Sveits det siste halvannet året.

Alexander Opstad, sjef i DNB Markets, sier at de har en god del mer kundeaktivitet i Sveits enn tidligere. Det blir mye reising.

– Det betyr at de samme ansatte som snakket med disse kundene da de bodde i Norge, nå arrangerer ulike kundearrangementer, seminarer og andre ting i Sveits. Det er noe vi ikke pleide å gjøre før. Det handler om å være der kundene er.

Opstad sier at DNB Markets vurderer situasjonen.

– Hvis volumet av utflyttere fortsetter å øke, og – kanskje viktigst – hvis de faktisk blir værende der over lang tid, må vi vurdere om vi har den rette betjeningsmodellen.

Meglerhuset DNB Markets har ingen kontor i Sveits. DNB Wealth Management, bankens avdeling for formuesforvaltning, har på sin side et kontor i Luxembourg.

Konkurrerer med sveitsiske storbanker

Håkon Elvekrok Hansen, sjef for DNB Wealth Management, forteller at kampen er hard om de norske kundene.

– Vi får konkurranse fra utenlandske storbanker. Sveitsiske banker, som UBS, ansetter i økende grad nordmenn for å betjene norske kunder. Det tar vi på alvor, sier Hansen.

DNB har ikke fått krav fra kunder om tilstedeværelse i Sveits, men Hansen er likevel bekymret.

– Vi frykter at det blir en holdning der vi blir «ut av syn, ut av sinn». Vi må kanskje være mer aktiv og nærmere markedet. Nå begynner det å bli en slik størrelse at det er et spørsmål om vi må gjøre mer. Vi risikerer å miste mye forretninger, sier Hansen.

DNB står nå i en prosess der banken evaluerer situasjonen og hvordan den skal innrette seg etter den økende utflyttingen, ifølge Hansen.

Arctic Securities vurderer å opprette et kontor i Sveits, opplyser toppsjef Mads Syvertsen til E24.

– Per i dag har vi ikke opprettet et kontor, men konsekvensen av de som har flyttet – samt de som kommer til å flytte – vil bli store. Etter en periode vil de faktisk ikke investere i Norge, men andre steder, mener Syvertsen.