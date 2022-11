Har ikke besluttet om de vil satse på Flyr

Fristen for Flyr-emisjonen går ut i morgen, men storinvestor Jan Petter Sissener sitter fremdeles på gjerdet.

USIKKER: Jan Petter Sissener og hans Canopus er usikre på om de kjøper mer Flyr-aksjer.

Det sier Sissener til E24 mandag ettermiddag.

Investoren og hans fond Sissener Canopus har vært positiv til Flyr lenge, og har vært blant de mest trofaste aksjonærene i selskapet.

Før helgen signaliserte Sissener at han regnet med at Canopus ville ta sin relative andel under emisjonen. Men mandag, dagen før fristen for emisjonen, har de endelig ikke tatt en endelig beslutning.

Blir for liten posisjon

Årsaken er at aksjeposten vil ta en for liten plass i fondet, opplyser Sissener.

– Om vi tar vår relative andel vil det utgjøre 0,6 prosent av fondet. Vi har som prinsipp at ingen posisjon bær være mindre en 1,5 prosent, sier Sissener.

Dermed må Canopus ta stilling til om de vil kjøpe seg kraftig opp i Flyr, eller avstå fra å kjøpe seg inn i emisjonen.

Fondets aksjepost er nå priset til knappe 3,6 millioner etter at Flyr-aksjen har falt over 90 prosent siden årsskiftet.

Kursen står nå i åtter øre. Flyr vil hente opp mot 430 millioner kroner til en pris på kun ett øre per aksje, for å berge selskapet gjennom en tøff vinter.

Selskapet har intensjoner om å foreslå en påfølgende reparasjonsemisjon mot eksisterende aksjonærer som ikke er i stand til å delta i den rettede emisjonen. Reparasjonsemisjonen kan potensielt gjøre at selskapet henter ytterligere 100 millioner kroner.

Da flyselskapet gikk på børs i fjor var prisen fem kroner.

Sissener har tidligere sagt til E24 at Flyr-posisjonen ikke utgjør mer enn 0,1 prosent av fondet.

Blir kanskje med på reparasjon

Flere av de største aksjonærene i Flyr er usikre på om de er villige til å bli med videre etter kapitalinnhentingen.

Privatinvestor Jarle Lintho sitter med en million aksjer i selskapet. Han har blitt kontaktet av meglere flere ganger i forrige uke, men sier han ikke vil sette mer penger nå.

– Jeg kommer ikke til å være med på den første, men på reparasjonsemisjonen er det mulig jeg melder meg på, sier Lintho.

Fredag fortalte han E24 at han satt kaffen i halsen da emisjonskursen ble satt til ett øre.

Han anslår å ha tapt tre millioner kroner på investeringen til nå. Inntil videre skal han nå sitte stille i båten.

Største eier vil være med

Flyrs største aksjonær, grunnlegger og styreleder Erik G. Braathen, har flagget at han vil delta med ti millioner kroner i kapitalinnhentingen, noe som vil vanne ut hans eierandel.

Flyr-sjef Tonje Wikstrøm Frislid ville torsdag ikke svare på om hun ville delta i emisjonen, men viste til at hele ledelsen nå tar et «større» lønnskutt.

– Det blir en fullstendig restart. Vi håper at eksisterende aksjonærer også vil være med i en reparasjonsemisjon. At de kan få en bedre reise fremover. For det er virkelig en helt unik plattform som ligger i dette selskapet, sa hun.

Fristen for emisjonen løper ut klokken 16.30 tirsdag.