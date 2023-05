Regjeringen lover å endre den varslede «monsterskatten»

Regjeringen sier den ikke skal ramme eiere av campingplasser og sjøboder når den såkalte monsterskatten legges frem. Den kommende lovendringen er ment å stoppe privat luksusforbruk i selskaper.

Statssekretær Erlend Grimstad (Sp) sier at regjeringen har lyttet til alle innsigelsene mot den varslede loven om (mye) mer skatt på privat forbruk i selskaper.

Kopier lenke

Kopier lenke

Del på Facebook

Del på Facebook

Del med e-post

Del med e-post

Den varslede lovendringen om skatt på privat forbruk i selskaper er av skatteadvokater døpt for «monsterskatten».

Navnet skyldes de skyhøye, nye skattesatsene og skjerpede reglene som regjeringen i mai 2022 foreslo på eiernes fordel av å benytte hytter, båter og fly som tilhører et selskap de eier.

Blant annet ville selskapets eier bli skattlagt for alle dagene selskapets fly eller hytte sto ubenyttet i løpet av et år.

Lovforslaget ble sendt på høring i fjor høst. Etter mange svært negative høringsinnspill, fant regjeringen det best å utsette et endelig forslag til i år. I statsbudsjettet for 2023 het det at loven skal innføres fra 1. januar 2024.

Departementet lover endringer

Statssekretær Erlend Grimstad (Sp) i Finansdepartementet lover tydelige endringer i den kommende skatten.

– Vi tar veldig på alvor de innspillene vi fikk i høringsrundene, sier Grimstad.

Han vil ikke bekrefte at regjeringen holder tidsskjemaet med å innføre de nye særreglene fra januar neste år.

– Det får vi se på. Dette er jo definitivt en budsjettsak, så det får vi se på når vi legger frem budsjettdokumenter, sier Grimstad.

En mulighet er når revidert nasjonalbudsjett legges frem torsdag 11. mai. Men en langt mer trolig dato er 6. oktober. Da legges statsbudsjettet for 2024 frem.

Skatt på privat forbruk i selskaper Regjeringen har foreslått å skattlegge privat forbruk i et selskap mye hardere enn før. Bakgrunnen er store omgåelser av dagens skatteregler for dette. Aksjeselskaper og ansvarlige selskaper, samt tilsvarende utenlandske selskap, vil komme inn under reglene. Reglene gjelder for de som eier over 50 prosent i slike selskaper. Skatteøkningen skjer gjennom kraftig å øke satsene og skjerpe reglene for antatt fordel av bruk av visse objekter selskaper eier. Objektene som rammes fordi de antas å kunne benyttes til privat forbruk er: Boliger, fritidseiendommer, båter, fly og helikopter. Kunst og jakt- og fiskerettigheter rammes derimot ikke. I alle fall ikke slik lovforslaget var da det første gang ble lagt frem i mai 2022. Vis mer

Fløy fra monsterskatten

Én som ville blitt spesielt sterkt rammet av monsterskatten dersom han ikke hadde flyttet til Sveits, er Kjell Inge Røkke.

Dette fordi Røkke hyppig benytter selskapet Akers privatjet og fordi han bygger en stor luksusyacht som også blir et forskningsskip. Skipet eies av et selskap Røkke eier 100 prosent.

Privatjeten kostet Aker en halv milliard kroner i innkjøp og den kombinerte luksusyachten/forskningsskipet koster ham flere milliarder kroner å bygge.

Dersom Røkke hadde blitt i Norge og lovforslaget hadde blitt vedtatt slik det var, ville han fort rundet 1 milliard kroner i formuesskatt, utbytteskatt og monsterskatt.

Kjell Inge Røkke tok Akers privatjet til Lugano i Sveits i god tid før både formuesskatt for 2022 og 2023 skal betales, og før skatt på privat forbruk i selskaper innføres fra trolig 2024 av.

Vil ikke ramme sjøboder

Grimstad begrunner behovet for endringer med at skattereglene ville rammet en del næringsdrivende på en uheldig måte.

– Vi fikk veldig mange gode innspill i høringsrunden. Vi har sett at forslaget slik det var, også ville kunne ramme en del tilfeller som vi ikke ønsker å gjøre noe med.

– Slike om driver campingplasser, eller et helikopterselskap som faktisk frakter folk og ikke bare flyr eieren?

– Ja, sjøbuer i Lofoten også. Det er en god del ting som vi ikke ønsker å ramme, sier Grimstad.

Han legger til:

– Hensikten med denne skatten er å bidra til å hindre omgåelse av skattereglene. Hvis du har et luksusforbruk, så kan du ikke fortsatt finansiere det uten at du først tar penger ut av selskapet ditt.

– Det blir slutt på å ha hytte på Tjøme som er eid av ditt private AS?

– Ja. Dette handler egentlig mye om å opprettholde tilliten til hele det norske skattesystemet, svarer statssekretæren.

Tar hensyn til sesong?

Ut fra hva Grimstad sier, tyder mye på at Finansdepartementet blant annet vil ta mer hensyn til at det er store sesongvariasjoner for utleiere.

Det betyr i så fall at eiere av campingplasser, sjøboder eller hytter ikke vil bli beskattet for et tenkt privat forbruk i perioder der slike objekter ikke er mulig å leie ut med fullt belegg.

Det at det ikke var tatt hensyn til sesongvariasjoner, var én av flere innsigelser mot skattereglene i fjor.

– Kommer det forslag til regler som sikrer at taxibåt-sjåføren som har båten på verksted, eller de som har hytter i utleie kun i sesong, ikke rammes, mener vi at mye av kritikken mot monsterskatten bortfaller.

Det skriver skatteadvokat Per-Ole Hegdal i Danske Bank i en e-post.

Høye satser

Hegdahl fremholder til at satsene må være høye, dersom man skal klare å stoppe misbruket ved at mange eiere lar selskapet dekke sine private kostnader.

– Men etter vår vurdering var Finansdepartementets opprinnelige forslag litt som å skyte på blink med hagle, legger Hegdahl til.

Andre har reagert negativt på de svært høye skattesatsene.

For bruk av fly, helikopter og båt kunne årlig skattepliktig fordel komme helt opp i til 104 prosent av kjøpesummen. Dette hvis man ikke klarer å godtgjøre at selskapet i perioder får betalt for bruken av disse eiendelene.

Den skattepliktige inntektsfordelen skal eier, som under dagens regler, betale 37,8 prosent utbytteskatt av, og selskapet må, som i dag, betale 22 prosent såkalt uttaksskatt.

Den kjente skatteadvokaten Bettina Banoun har kalt de foreslåtte nye skattesatsene «drakoniske». Hun har også uttalt at de opprinnelig foreslåtte reglene til og med ville bryte med menneskerettighetene og være i strid med forbudet om dobbeltbeskatning.

«Her må lovgiver tilbake til tegnebrettet», skrev hun i sin spalte i E24 i august i fjor.