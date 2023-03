En person fremstilles for varetektsfengsling etter aksjonen mot fiskerinæringen

Tirsdag ble tre personer pågrepet i en stor aksjon mot fiskenæringen. Nå fremstilles en person for varetektsfengsling.

KV «Bison» var en av kystvaktens fartøy som var involvert i aksjonen tirsdag. (arkivbilde)

Politiet vil torsdag fremstille en av de tre pågrepne for to uker varetektsfengsling etter aksjonen mot fiskerinæringen tirsdag. Det opplyser politiadvokat Ronny Jørgensen i Troms politidistrikt i en SMS til VG.

En person sitter fremdeles i arresten, mens den tredje personen er blitt løslatt, opplyser Jørgensen. Han skriver at han ikke har anledning til ytterligere kommentarer før senere torsdag.

Aksjon mot fiskenæringen

Tirsdag opplyste politiet at til sammen tre personer var pågrepet i Troms og i Møre og Romsdal og at fire bedrifter var siktet i en omfattende aksjon mot fiskerinæringen.

Politiet har drevet ransaking gjennom hele dagen og tatt «en del beslag» på stedet som vil «danne grunnlag for videre etterforskning i saken».

– Det er mistanke om at det er ført uriktige mengder med råstoff i land over tid, og som til sammen utgjør større summer, sa politiadvokat Ronny Jørgensen.

Det er snakk om virksomhet på fartøysiden og landsiden, ifølge politiet.

Bakgrunnen for saken er en anmeldelse som politiet mottok fra Fiskeridirektoratet for et års tid siden.

Dette førte til en omfattende innledende etterforskning som har dannet grunnlaget for dagens aksjon, der mannskaper fra politi, Kystvakt, Økokrim, Fiskeridirektoratet og Skatteetaten var på flere lokasjoner.

Politiet sa at det ikke har blitt gjennomført større aksjoner mot fiskerinæringen tidligere.

– Omsetter for milliarder

Seniorrådgiver Anne Tove Sivertsen i Fiskeridirektoratet sa tirsdag at på generelt grunnlag så rammer fiskekriminalitet fellesskapet og verdiskapningen i kystsamfunnene.

– Dette er en bransje som omsetter for mange milliarder kroner, og hvor det tidligere er avdekket regelverksbrudd. Det er derfor svært viktig at Skatteetaten og andre kontrollmyndigheter er tett på for å avdekke lovbrudd og sikre like konkurransevilkår, sa skattekrimsjef Erik Nilsen i Skatteetaten.